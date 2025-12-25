氣喘2款「救命神藥」退出台灣 食藥署：全面停產

胸腔內科醫師蘇一峰表示，有兩款急救用藥即將退出台灣。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）





截至2025年9月底，台灣已有47種藥品下架，近期又傳出兩款急救用藥將退出市場。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書上發文表示，德國進口的氣喘及慢性阻塞性肺病急救藥，由於售價過低即將下市，他急喊：「這次要出人命了！」。

胸腔內科醫師蘇一峰發文警示，有兩款德國進口急救藥物，是為氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）患者常備的Berodual®備喘全及Berotec®備勞喘，即將退出台灣市場。他指出，這些隨身攜帶的急救擴張劑在患者突發症狀時，能在關鍵時刻發揮救命作用，但由於藥價過低，原廠空運來台成本無法負擔，不得不決定退出。

蘇一峰指出，Berotec®備勞喘健保價僅130元，可噴200次，每次使用成本不到1元，但藥廠仍因運輸及成本考量，決定撤出台灣市場。Berodual®備喘全同樣因健保價格過低、成本不敷，預計將於明年起停止供應。未來恐怕在急救時面臨缺藥風險。

對此，網友們紛紛留言，「衛福部無感嗎？ 還是又說有替代藥品？」、「又要跳出來自主研發了？」、「砍藥商…還漲人民的健保費及門診費，還天天喊破產..」、「不會的，改成專案進口，價格更高、中間更飽」、「可惡的健保制度，錢花到哪去了」、「一針一億的拿來都不知道可以買多少了」、「好像故意把藥廠商都逼出台灣，還是又有像高端的自造代替藥品」

不少民眾也紛紛表達擔憂，「真的要完蛋了…我氣喘急救藥物就是備勞喘，秋冬是我常發作的季節」、「完了！台灣真的不適合生育了，現在大環境造成很多小朋友過敏氣喘嚴重耶！」、「我用的pulmicort也沒有了...」、「不可以...我孩子需要...」。

對此衛福部食品藥物管理署表示，氣喘與肺阻塞隨身急救藥物不僅退出台灣，而是全球停產，藥廠在112年便表示將配合總公司政策全面停產，並非針對台灣。食藥署表示，前述藥品許可證持有者均為台灣百靈佳殷格翰股份有限公司，因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，早在112年已函文食藥署，將全面停止生產該等藥品。

食藥署表示，針對台灣百靈佳殷格翰股份有限公司宣布，全球逐步停止生產部分傳統加壓定量吸入器（pMDI, pressurized metered dose inhaler）類產品，食藥署表示，經臨床評估，國內目前仍有至少三款與其藥理機轉及治療位階相同的口腔吸入劑藥品許可證，且皆正常供應。為確保臨床需求無虞，食藥署已協調相關藥商增加供應量能。



台灣百靈佳殷格翰股份有限公司則透過聲明表示，其總公司決議將在全球範圍內逐步停止生產pMDI產品，以避免這類產品所使用的推進劑氣體排放，進而減少碳足跡。受影響的產品包括： 「備喘全定量噴霧液 Berodual N Metered Aerosol」（衛署藥輸字第023473號）及 「備勞喘 100 微公克定量噴霧液 Berotec N 100mcg/puff Metered Aerosol」（衛署藥輸字第023074號）。

