即時中心／徐子為報導



日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中國官方強烈不滿。除了中國外交部先前呼籲中國公民暫勿前往日本，中國教育部今（16）日也針對赴日留學發布「留學預警」。





根據中國官方媒體《央視新聞》報導，中國教育部今發布「留學預警」，指出近期日本社會治安不穩，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。



中國教育部呼籲，已在日及近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，增強防範意識，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。





原文出處：快新聞／氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」

