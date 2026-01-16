氣團即將來襲凍全台，醫示警低溫恐誘發2疾病，長者起床記得「慢起、量壓、要保暖」

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據氣象局報告指出，下週新一波強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫明顯驟降，低溫效應不僅影響生活，也對健康帶來嚴峻考驗。

彰化基督教醫學中心指出，受天氣轉冷影響，急診病患量近期明顯增加，尤以心血管與高血壓相關疾病最為顯著。彰基醫學中心急診部主任邱俊杰表示，自1月6日至8日，因低溫因素，急診就診人次在多個面向出現上升趨勢，其中以高血壓族群及其併發症患者為最大宗。

高血壓、消化道出血患者同步增加

邱俊杰指出，近期急診增加的病患主要集中在三大類型：

第一類為高血壓患者及其併發症，包括單純血壓升高、頭暈不適，以及因血壓波動引發的心血管疾病與中風。

第二類為消化道出血患者，推測與冬季飲食進補、攝取高油高鹽及刺激性食物有關。

第三類則為年長心血管疾病患者，在低溫刺激下更容易出現急性症狀。

天冷起床易誘發心血管事件 醫籲遵守「慢起原則」

邱俊杰提醒，心血管疾病的年長患者，在寒冷天氣中，早上起床時若突然起身，容易因血壓瞬間變化而誘發心肌梗塞或中風。他建議，長者起床時可先在床上靜坐或躺臥15至20分鐘，再慢慢起身，降低心血管突發風險。

此外，血壓監測更是冬季保健的首要關鍵，應養成定期量測血壓的習慣，確保血壓控制穩定。

冬季進補要節制，高油高鹽恐傷腸胃又升壓

不少民眾在寒流期間習慣進補，邱俊杰主任提醒，過量攝取高油、高鹽或刺激性食物，不僅容易造成腸胃不適，還可能導致血壓上升，增加急診就醫風險，是冬季血壓控制不可忽視的一環。

彰基心臟血管內科醫師陳美綾也指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，進而提高心肌梗塞與中風的發生機率。本週氣團來襲期間，有心臟病、高血壓的民眾務必提高警覺。

陳美綾強調，外出時一定要注意保暖，帽子、圍巾不可少；同時要定期量測血壓與心跳，並確實依醫囑服用藥物，才能有效保護心血管健康。

出現警訊勿拖延 及早就醫避免憾事

醫師們提醒，若出現頭暈、胸悶、胸痛、呼吸困難或全身不適等症狀，應儘早就醫評估。邱俊杰主任也表示，雖然近期急診滿床壓力增加，院方仍會積極調配床位，協助病患儘速住院治療，降低風險。

寒流來襲期間，民眾應加強自我健康管理，特別是慢性病與心血管高風險族群，更要提高警覺，切勿因症狀輕忽而延誤就醫，以確保生命安全。

（記者李政純，圖片來源：motionelements）

