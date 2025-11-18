氣場超強! 精誠中學女師校慶扮「埃及豔后」霸氣進場

中部中心／李文華 彰化報導

彰化精誠中學歡慶69週年校慶，以「國家」為主題的變裝進場秀，各班發揮巧思。其中一名國三導師黃琬瑜化身「埃及豔后」，帶著學生霸氣登場。畫面在網路上超過20萬人按讚、串文246萬人看過。被網友稱為高流量"最強進場秀"。

操場上，各班級進場，突然有種時空轉移的氣場出現！金光閃閃的埃及豔后，華麗造型，氣場強大震攝全場，尖叫聲此起彼落，好像來到演場會！





紅了！女教師校慶扮「埃及豔后」登場 網封：最強進場秀

精誠中學歡慶69週年校慶 國三導師黃琬瑜化身「埃及豔后」帶著學生霸氣登場 （圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





畫面在網路上傳開，迅速超過20萬人按讚、2萬多次分享，串文高達246萬人看過。這段被網友封為「最強進場秀」就在彰化精誠中學，今年69週年校慶，以「國家」為主題的變裝進場秀各班卯足全力。其中有「百變女王」之稱國三導師黃琬瑜，更是有不能輸的壓力，這一屆帶班相繼裝扮過粉紅芭比、迴轉壽司、今年要讓學生們，國中最後一年留下深刻記憶。





紅了！女教師校慶扮「埃及豔后」登場 網封：最強進場秀

國三導師黃琬瑜有「百變女王」之稱 扮演庫伊拉與她的忠狗們、台灣特有花蝴蝶、回收女王、包租婆（圖／翻攝畫面）









黃老師甚至比學生還投入，校慶加油喊到"燒聲"！往年她帶班就曾留下許多經典造型。包括庫伊拉與她的101忠狗們、不計形象演出，電影功夫裡的包租婆踩著紅白拖進場；洗腦歌APPLE、PEN的PPAP大叔；還有環保和生態主題都能美美呈現的形象。校慶變裝秀，學生和老師都認真投入創意搞笑，本來只是為國中生活留下精采回憶，沒想到在網路紅到留下足跡。





紅了！女教師校慶扮「埃及豔后」登場 網封：最強進場秀

校慶變裝秀 學生和老師每年認真投入創意 （圖／翻攝畫面）





原文出處：紅了！女教師校慶扮「埃及豔后」登場 網封：最強進場秀

更多民視新聞報導

雄中"最強司儀"! 介紹詞結合饒舌.繞口令引師生歡呼

淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相

淡江75校慶遇上民歌50 「唱自己的歌」策展、對談 串起跨世代青春記憶

