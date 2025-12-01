氣旋奪命逾300死 斯里蘭卡20年最慘天災

受到季風降雨、以及熱帶風暴交互影響，東南亞好幾個國家面臨嚴重洪災，罹難人數已經超過9百人，最新一起發生在斯里蘭卡，氣旋、迪特瓦，侵襲，引發嚴重的洪患、以及土石流，超過3百人死亡，200多人失蹤，是當地從2004年南亞大地震引發大海嘯之後，遭遇的最嚴重天災。目前，斯里蘭卡進入緊急狀態，呼籲國際社會伸出援手。

村莊和農田都變成一片汪洋，斯里蘭卡東部一座水庫潰堤後，空軍出動多架直升機，救出上百人。斯里蘭卡總統迪桑納亞克：「我們正面臨史上最大規模，最具挑戰性的天災。」

除了搶救受困民眾，還要緊急空投物資，斯里蘭卡遭到氣旋「迪特瓦」重創，全國爆發大規模洪水與山崩，災情橫跨全島。官方最新統計，罹難人數已攀升至334 人，近 400 人失蹤、受災人口超過 130 萬。首都可倫坡，許多低窪地區都被洪水淹沒，民眾只能搭乘橡皮艇和軍用卡車撤離。可倫坡區長庫瑪拉：「部分地區的水位還在上升，我呼籲居民保持警覺並立即撤離，不要留在家中，因為水位正在不斷上升。」

官方在各地設立近800個避難中心，已安置超過7萬8千人。目前迪特瓦已經離開斯里蘭卡、威力也降為熱帶性低氣壓，沿著印度東南方海域往北前進。印度坦米爾那都邦 及安德拉邦（Andhra Pradesh）已出現強降雨，當局已下令禁止漁民出海，並在易受洪水侵襲的地區加強部署救援隊。

