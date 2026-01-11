氣旋科吉降級熱帶風暴 澳昆士蘭仍有豪雨暴洪威脅
（中央社雪梨11日綜合外電報導）一級氣旋科吉（Koji）今天登陸澳洲東北部昆士蘭州後，已降級為熱帶性風暴，但當局仍警告，可能會有破壞性強風及淹水發生。
路透社報導，科吉在昆士蘭州的艾爾（Ayr）與鮑恩（Bowen）兩座城鎮間登陸，距離州府布里斯本（Brisbane）約500公里。
澳洲氣象預報單位在官網指出，科吉已「減弱至熱帶氣旋以下的強度」，目前為熱帶性低氣壓，將帶來最高每小時95公里強陣風及豪雨，主要影響艾爾和旅遊勝地麥凱（Mackay），此地是著名景點大堡礁的門戶。
氣象局警告，科吉仍可能在當地引發「危險且威脅生命的暴洪」。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，預計科吉將為昆士蘭北部沿海，以及內陸部分地區帶來大量降雨。
艾班尼斯於電視談話指出：「在昆士蘭州沿海大片區域，暴洪是一大風險。」
昆士蘭州長克里沙傅利（David Crisafulli）表示，氣旋已為部分地區帶來高達200毫米的降雨，未來24至48小時預計還會有豪大雨。
敦士市機場（Townsville Airport）為安全考量，於10日暫時關閉。機場主管單位在臉書指出，若天候及安全許可，預計11日重新開放。（編譯：紀錦玲）1150111
