氣旋肆虐！斯里蘭卡20年來最嚴重天災 334死、近400人失蹤

氣旋迪特瓦肆虐斯里蘭卡，增至334人死亡，近400人失蹤，總統迪桑納亞克宣布進入緊急狀態。（請聽AI報導）

儘管雨勢稍緩，不過斯里蘭卡滿目瘡痍，首都可倫坡低窪地區淹水成災，破紀錄的降雨重創130萬人，氣旋過境引發的洪水和山崩，成為2004年印度洋大海嘯以來，斯里蘭卡最嚴重的天災。

總統迪桑納亞克發表全國演說，表示國家正面臨史上最大、最具挑戰性的天災，但也信心喊話，在國際援助下，一定會打造比過去更好的國家。目前巴基斯坦已經派遣救援團隊，日本也承諾提供災區援助。

斯里蘭卡中部地區道路交通中斷，實際災情可能更加嚴峻，氣旋已經北轉朝印度方向移動，但洪水還要一天才會消退，好消息是降雨已經緩和下來，不過搜救工作跟時間賽跑，災後重建也是一條漫漫長路。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）