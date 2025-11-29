氣旋迪特瓦重創斯里蘭卡釀123死 印度派機馳援送物資

斯里蘭卡今天(29日)向國際社會請求援助。在此前，氣旋迪特瓦(Cyclone Ditwah)侵襲這個南亞國家，帶來豪雨及洪患，已造成123人喪命，另有130人下落不明。

斯里蘭卡國家災害管理中心(Disaster Management Centre)表示，氣旋迪特瓦帶來的豪雨摧毀近1萬5,000棟房屋，近4萬4,000人被迫在臨時庇護所避難。

斯里蘭卡國家災害管理中心首長科圖韋戈達(Sampath Kotuwegoda)表示，當局已經加強救援行動，並出動上千名陸海空軍士兵。

科圖韋戈達在科倫坡對記者說：「我們已確認123人罹難，另有130人失踪。」

氣旋迪特瓦今天逐漸遠離斯里蘭卡，向北方的鄰國印度方向移動。

科圖韋戈達表示：「在武裝部隊的協助下，救援行動正在進行中。」

一名災害管理中心官員告訴法新社：「多地的光纖電纜斷裂，並且由於基地台被淹沒，手機訊號中斷。」

斯里蘭卡政府已向國際社會發出援助呼籲，並請求海外國民捐款，以幫助近50萬受災民眾。

印度率先做出響應，派出2架載滿救援物資的飛機馳援。一艘已在科倫坡進行友好訪問的印度軍艦也捐出艦上的物資，以援助受災民眾。

印度總理莫迪(Narendra Modi)對這場災害造成的傷亡表示哀悼，並表示新德里隨時準備提供更多援助。