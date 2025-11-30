氣旋釀斯里蘭卡逾330死 2004年後最慘

▲氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）重創斯里蘭卡，引發嚴重的洪患及土石流，造成至少330人死亡，逾200人失蹤。圖為被水淹沒的首都可倫坡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）重創斯里蘭卡，引發嚴重的洪患及土石流，截至發稿時間為止，已知至少330人死亡，逾200人失蹤，是當地自從2004年南亞大地震引發大海嘯後，遭遇的最嚴重天災。斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）已宣布國家進入緊急狀態，呼籲國際社會伸出援手。

綜合《BBC》等外媒報導，迪桑納亞克表示，這可謂是該國歷史上，最具挑戰性的自然災害之一，破壞之嚴重，重建費用將相當驚人。

廣告 廣告

根據該國災害管理中心報告，死亡人數已超過330人，約2萬棟房屋被毀，10.8萬人被迫前往臨時避難所，全國約1/3的地區斷電斷水，多個地區持續發布撤離令，克拉尼河（Kelani River）沿岸水位仍在上升。

▲劇烈降雨和洪水引發土石流。（圖／美聯社／達志影像）

報導提到，雖然斯里蘭卡目前正值季風雨季，但這麼極端的惡劣天候仍屬罕見，在這之前，本世紀斯里蘭卡最嚴重的洪災是發生在2003年6月，當時造成254人死亡，數十萬人流離失所。

這次洪災發生之際，東南亞也正面臨該地區多年來最嚴重的洪患之一，印尼、馬來西亞和泰國，合計數百萬人受到影響。

原文相關報導：

Sri Lanka declares state of emergency after floods and mudslides

更多 NOWnews 今日新聞 報導

泰國批准15輛大馬拖車入境救災 合艾洪水重創車輛拖運難度倍增

泰國總理承認救災不足赴南部道歉 洪水衝垮滿意度政府緊急補破網

泰國11月政治滿意度下滑 洪災衝擊政府形象、阿努廷支持度重挫