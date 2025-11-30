氣旋釀斯里蘭卡159死 政府宣布進入緊急狀態

斯里蘭卡洪災，政府宣布進入緊急狀態。（圖／路透社）





斯里蘭卡近日遭遇近年最嚴重的極端天氣侵襲，受到氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）影響，暴雨引發洪水與多處山區土石流，目前已造成159人死亡，超過200人失聯，政府也宣布進入緊急狀態。

根據《BBC》報導，當地災害管理中心指出，全國已有超過2萬戶民宅被摧毀，約10萬8000名災民被迫前往政府設置的臨時庇護所避難。受氣旋迪特瓦影響，全國約3分之1地區一度陷入大規模停電與自來水中斷，政府也隨即宣布國家進入緊急狀態，也對外發布國際援助呼籲，也鼓勵旅外僑民伸出援手捐款，支援災區度過難關。

隨著主要河川之一的克拉尼河水位持續暴漲，部分地區仍維持緊急撤離命令，死亡人數最多的坎迪與巴杜勒等地，至今仍有不少社區因坍方而完全與外界斷聯。

受災戶無奈表示，「我們村子有2個人罹難，其他人躲在還沒倒塌的寺廟或民宅裡。」但他也強調，村內所有道路都被土石流堵住，完全無法離開，也沒有人能進來，「現在沒有食物，乾淨的水也快用完了。」中北部一間老人照護機構遭洪水淹沒，造成11名住民不幸罹難，還有一輛公車在洪水中受困，所幸船隻及救援人員緊急趕到，成功救出車上69人。

氣旋迪特瓦於週五掠過斯里蘭卡東岸後逐漸遠離，包含印尼、馬來西亞與泰國等都面臨嚴重的水患，受影響人口達到數百萬人之多，斯里蘭卡本世紀最嚴重的洪水發生在2003年6月，當時造成254人死亡、數十萬人流離失所。

