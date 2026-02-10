氣氛全無！實境節目解百年娃娃恐怖真相 黃偉晉突然歪樓喊：Kevin！

【緯來新聞網】推理實境節目《百分之一相對論》上週日（7日）播出最新一集第二單元〈歡迎來到黎明別館〉下集，由陳漢典領軍的六位時空調查局持續調查百年娃娃的恐怖真相。不料，過程中面無表情的人偶因重心不穩而跌跌撞撞，先是鞋子散落一地，再來雙手也逐漸瓦解，最後竟然屍首分離，探員陳漢典大喊：「你是喝醉酒喔！」探員黃偉晉更是神來一筆替人偶取名：「Kevin！你今天喝太醉了啦，趕快來幫Kevin喬一下」讓在旁原本需要嚴肅引導探員們的NPC孫貽（鄭煒齡飾演）也忍不住笑了出來。

潘君侖組裝家僕人偶，嚇到引發胃痙攣。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

回想起解密過程，探員潘君侖表示：「這一關卡是我錄影以來第一次笑到胃抽筋又流眼淚，怎麼會這麼好笑啦，我的身體真的快跟Kevin一樣分離了。」探員宋偉恩也笑說：「都是黃偉晉，突然叫一聲Kevin，我整個笑到受不了。」片段播出後在社群上也引起不少網友討論「這段我笑到快斷氣，孫貽都快憋不住了 漢典隊長還Cue她」、「家僕有哭說不出」、「真的快要被Kevin笑歪，到底是喝了多少？」「好喜歡整個團隊的氛圍 team work最棒惹」、「看大家手忙腳亂組裝人偶真的好有趣。」

陳漢典與複製人偶尬舞。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

另外還有一個有趣的解謎任務，因為時空探員們身處的空間無法成功拿取關鍵道具，隊長陳漢典身負重任需要與家僕人偶進行連結，同步動作取得才能夠取得，過程中陳漢典表演慾上身先是逗趣的模仿喪屍行走，化身漢典老「屍」，接著舞魂在現，畫風大變，重拾跳唱歌手的身份，大跳高難度街舞與家僕尬舞，最後甚至也不忘打歌，家僕也不服輸，賣力跟上漢典探員，名場面的誕生讓梁以辰以及潘君侖笑到崩潰，不少網友也表示：「家僕錢難賺」、「我不是在看實境節目嗎？怎麼跑到夜店來了」、「陳漢典跳唱歌手的身份又回來了嗎？」、「怎麼可以每一集都這麼好看」最後在潘君侖機智的反應下，成功拿取關鍵道具前往下一個任務。



〈歡迎來到黎明別館〉播出後，不少網友覺得結尾太突然了，導演郭方儒也親上火線回覆大家：「黎明別館的故事還沒有結束喔，下一集會完整的交代完成，也會解答觀眾朋友們心中的疑惑，我們每週也都會盡量安排直播，如果大家有任何問題都歡迎來跟我們聊聊天，我絕對是有問必答！」

《百分之一相對論》將完整交代故事結尾(左起）郭方儒、伊正、盧佾暘、鄭煒齡。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

此外，為了迎接新年，製作人郭彥伶也無預警的驚喜公布《百分之一相對論》的試播集以及第一單元《月明村的虎靈傳說》即將要在2月15日於《百分之一相對論》的官方YOUTUBE頻道，陸續上架，陪伴大家過新年，製作人郭彥伶也透露了背後的動機：「原本這一週應該是第七集會播出，但因為剛好逢農曆新年假期，所以跟平台方開會討論、決定後我們本週會暫停播出一週，但是也有一個好消息想要跟大家說，因為播出後有看到不少觀眾朋友們在敲碗YOUTUBE頻道上架，我們其實也都有聽到，因此這幾週都在努力的跟各個單位協調安排，很高興今天終於可以跟大家分享這個好消息，就是我們先前的試播集《川弜築舍失蹤事件》會重新上架，另外我們還加碼第一單元《月明村的虎靈傳說》都可以在過年期間於我們官方的YOUTUBE頻道收看，讓大家可以過年期間在家裡面與家人朋友們一起圍爐過新年追劇，今年的馬年就讓我們《百分之一相對論》來陪大家過新年吧！」



實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流，單元角色將邀請到來自影視界的金獎實力派演員群。將於每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video；每週六晚上10 點在三立都會台播出。

