氣氛太浪漫！春風搭小黃「險違規」 司機秒阻止網笑翻

本土天團玖壹壹成員春風經常在社群與粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自春風IG）





本土天團玖壹壹成員春風經常在社群與粉絲分享生活點滴，日前他透露在雨天搭計程車時，車內放著經典情歌，氣氛太浪漫讓他差點做出違規行為，還被司機溫柔提醒，貼文曝光後，網友也熱烈回應。

春風昨（27）日發文，在雨天隨手攔了一輛計程車，告知司機目的地後，他望下窗外下著綿綿細雨，耳邊傳來廣播播放Boyz II Man的經典神曲〈End of the Road〉，讓他直呼「誣告浪漫 （有夠浪漫）。」

沈浸在浪漫的氛圍感中，春風左手不自覺伸進口袋想拿出菸，「要點下去的瞬間，司機說車上禁菸」，讓春風立刻驚醒，「差點忘我做了蠢事…想一想還是挺羅曼蒂克的。」粉絲看完則回應，「哥點的不是煙，是你心裡的波瀾」、「這就是男子漢的浪漫嗎」、「大叔也是很浪漫的」、「我要笑死」。

廣告 廣告

View on Threads



【更多東森娛樂報導】

●玖壹壹春風自爆車禍 他PO車牌急尋人：也沒有叫警察

●玖壹壹春風車禍「A到賓士」遭酸肇逃 不忍還原真相

●春風聯繫上賓士車主「圓滿了」 網見對話全歪樓

