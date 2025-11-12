氣氛融洽！鄭麗文與AIT會談 谷立言邀「未來適當時機訪華府」
國民黨新主席鄭麗文今（12）日在中央黨部與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）舉行會談。根據國民黨釋出的新聞稿，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，強調會談氣氛十分「良好融洽」。
鄭麗文今天在中央黨部接見AIT一行時強調，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持。鄭並表示，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。
另一方面，谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。對此，鄭麗文充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。
國民黨與AIT對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。
谷立言還在會中誠摯邀請鄭麗文於「未來適當時機」訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。
根據《NOWnews今日新聞》，谷立言在今天下午4時抵達國民黨中央黨部拜會，AIT車輛並在5時左右駛出黨部。
據悉，這場會面的美方與會人員還包括AIT政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）與政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）。國民黨方面則有台北論壇基金會董事長蘇宏達與國際部主任董佳瑜出席。
