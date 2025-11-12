氣氛融洽！鄭麗文與AIT會談 谷立言邀「未來適當時機訪華府」

[Newtalk新聞] 對於僑委會委員長徐佳青出國期間，有人檢舉她私人行程用公務機票，但徐佳青今日在立法院接受國民黨立委徐巧芯檢舉時稱，她要是私人行程，都是自費，到下個點公務行程才是公務票，她很生氣對藍委說，「我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚」，「我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況，」本人就是願意以私濟公。」 立法院外交及國防委員會今日邀請徐佳青備詢。 徐巧芯質詢問，徐佳青8月底休假資料，8/13到8/20這段休假時間，人在台灣嗎？徐佳青回說，她休假時間不在台灣。她是出國，機票自購。而下一個出差的點是哪裡，所以就特別買去那個點，幫國家省了一筆錢。 徐巧芯說，徐佳青8/21-9/15再次因公出國，是自費或公務機票？徐佳青則說，因為已經當地國了，所以，之後跑了很多國。所以，每一國的機票就變成公務機票。過去歷任僑委會正副委員長都是同樣模式，因為A活動或B活動之間只有兩天左右空檔，來回飛耗掉的交通費會更高。「我不想讓有些不懂的同仁亂講，所以還特別交代同仁說，如果我一開始就請休假部分，我就全部自付。這已經不是第一次了，我好幾次都這樣。我願意以私濟公」。 接著，徐巧芯為了徐佳青其他時間請假

新頭殼 ・ 1 天前