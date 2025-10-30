氣泡水漬白葡萄怎麼做？Yahoo小當家實測日本爆紅吃法 2步驟輕鬆完成

這吃法太神！小當家實測「氣泡水漬白葡萄」超脆口感一試成主顧

想吃水果又想來點新意？前陣子日本掀起一股「氣泡水漬白葡萄」風潮，據說這種吃法能讓葡萄更脆、更甜，甚至變成冰鎮版的小甜點。Yahoo小當家 2 步驟親自實測，帶你看看這個爆紅吃法是否真的名不虛傳！

Step 1：準備簡單、材料隨手可得

新鮮白葡萄（無籽品種最佳）一盒

冰鎮氣泡水半瓶（建議無糖）

將葡萄洗乾淨、擦乾後放入玻璃容器中，倒入氣泡水至完全浸沒，靜置冷藏約 20 分鐘。氣泡水中的二氧化碳會滲入果皮表層，讓口感變得更加Q彈爽脆。

Step 2：冰鎮後食用最對味

取出後葡萄表面會有細緻氣泡附著，入口時酸甜平衡、果香更明顯，搭配冰涼氣泡感，簡直是夏天最療癒的小確幸。

Yahoo小當家實測：

「入口那瞬間真的有驚喜感，皮更脆、甜度更集中，口感像是天然果凍，一顆接一顆停不下來！」

小知識補充

食品研究指出，氣泡水中的碳酸分子會短暫改變果皮細胞結構，這會讓表層輕微收縮，使水果口感更「彈」。同時冷藏溫度也能抑制酸味、釋放甜分，推測也就是「氣泡水漬水果」越吃越順口的秘密。

貼心建議

✔ 若想增添層次，可加幾片薄荷葉或少許檸檬汁一起冰鎮。

✔ 不建議使用含糖汽水，否則甜味過重、果香會被蓋掉。

✔ 最佳賞味期為冷藏 24 小時內，風味最清爽。

結語：簡單二步驟、體驗新口味

氣泡水漬白葡萄製作時間不到 30 分鐘，不需烤箱、不用糖漿，健康又有創意。

無論是下午茶甜點、聚餐小點或冰箱常備水果，都能讓日常多一份清爽儀式感。