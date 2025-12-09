氣溫下滑關節痛 舊傷復發可熱敷

天氣變冷，您的全身上下肌肉、關節，也開始跟著拉警報了嗎？面對溫度下降，肌肉會容易收縮，血液循環變差，加上關節骨頭，容易受到刺激，引發疼痛問題，本身有舊疾的人，更是雪上加霜，想改善可以使用熱敷，或是運動、調整室內溫度，都是好選擇。

外頭天氣轉冷，不少人的關節氣象台，又開始響起警報，腰痠背痛、舊疾復發，關節疼痛樣樣來。

新光醫院復健科醫師 謝霖芬：「那溫度下降我們就不由自主，就會肌肉會收縮，那肌肉收縮的話，那這種局部的一個，它的這種血流就變得比較少。」

冷空氣，確實容易讓肌肉緊繃，進而造成僵硬與痠痛，尤其溫度起伏劇烈，對疼痛感受度也增加。

新光醫院復健科醫師 謝霖芬：「關節裡面的這一些，像滑膜或是像關節外面的這些骨頭，它就會膨脹起來，膨脹起來以後，就會刺激我們那個關節裡面的，或者是關節外面的這些，疼痛的一個感受 。」

物理治療師 簡文仁：「溫度低，有時候偶爾也有溼度高之類的，還有一個是情境，大家有一些人，甚至有一個迷思，我聽到很多病人說，每次一到了冬天，就開始這裡痠，那裡痛，我說不會，那你夏天會不會，夏天不會，其實重點是那個心態。」

常見位置通常是四肢關節、下背部、肩頸，想甩開疼痛，最好的方法就是"動"，讓關節可以暖起來。

新光醫院復健科醫師 謝霖芬：「我們可以用熱敷或者是像泡熱水，那如果(室內)溼度調節大概50%左右，身體就會感受到比較舒服，做一點拉筋的運動，伸展運動，還有一些，像走走路啦，或者是有氧運動。」

面對天冷的腰痠背痛，動一動就能收到效果，但如果持續兩周，伴隨下肢無力，可就要趕緊尋求復健科協助，才不會影響生活品質。

