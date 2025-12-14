氣溫下降白雪木盛開 台南水道博物館花季登場

（中央社記者楊思瑞台南14日電）大陸冷氣團南下氣溫下降明顯，台南山上花園水道博物館園區內栽種的雪花木進入盛開期，沿著園區步道的純白花海與紅磚百年建築相互映襯，也為園區花季正式揭開序幕。

館方人員今天告訴中央社記者，又被稱為「聖誕初雪」的白雪木，因花朵、苞片都是白色，且形狀像雪花，開花時經綠葉襯托，就像樹梢積雪一般，白雪木與聖誕紅一樣是耶誕節常見的年節花卉，但有別於華麗氣派的聖誕紅，白雪木的花葉玲瓏小巧，更因顏色雪白而具有「仙氣」。

廣告 廣告

館方指出，近兩年因接連豪雨與強風影響，原本位於花園區的白雪木植栽受到損害，今年配合園區整體景觀調整，重新規劃栽植位置，將白雪木移植至B館後方，打造新的花景空間，讓植栽能有更穩定生長環境，也呈現不同以往賞花視角。

館方指出，目前沿著園區步道栽種的白雪木成片盛開，純白花海與後方紅磚百年建築相互映襯，展現典雅而浪漫冬日景觀，預計花期可持續到明年2月左右，成為園區近期賞花亮點，加上九重葛花況逐漸進入高峰，也為園區內外景觀增添層次。（編輯：陳清芳）1141214