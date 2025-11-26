氣溫下降！信義區妹子都穿「3件套」 他驚呆：8成都這樣

每當出現新的流行元素，街頭就會出現一窩蜂跟流行的穿搭風格，一名男子近日與女性朋友相約在北巿信義區時，驚覺四周女生幾乎都穿著皮衣、短裙、長靴的組合，讓他忍不住笑問「怎麼大家都穿一樣？」貼文曝光後引發熱議，不少網友也認證今年秋冬女生的衣服標準配備是皮衣、短裙及長靴，又將其稱為「三件套」，指8成女生都這樣穿。

原PO近日於Threads發文指出，最近和女性朋友相約在北市信義區見面，他傳訊息詢問對方穿著，好方便在人群中辨識，對方秒回「皮衣、短裙配長靴」，他抬頭觀察周遭女性路人的穿搭後卻傻眼，發現好幾乎每位女生都穿著同一套組合，讓他忍不住直呼「大家都穿一樣的？」

貼文掀起1.7萬人按讚，不少網友也分享自身觀察，表示今年真的有非常多女生穿皮衣配短裙，再搭配長靴出門，特別是在信義區最常見，「走在街上真的像在看複製人」、「今年信義區根本皮衣＋長靴大軍」、「現在台北會打扮的女生，秋冬基本上80％都穿長靴＋短裙」、「看到好幾個女生穿短裙配長靴」、「今年流行啊！我今天才買這個三件套」。

另也有網友指出，今年的流行趨勢本來就是「皮衣、短裙＋長靴」的組合，許多網拍與實體服飾店的店員也幾乎都是這樣穿搭，街上風格一致不意外，也有人笑說，原本也想入手，看完原PO的貼文後，瞬間打消購買念頭。

