氣溫下降「聖誕白雪」盛開 臺南山上花園水道博物館花季登場

記者李佩玲／綜合報導

受到大陸冷氣團影響各地氣溫明顯下降，臺南山上花園水道博物館園區內栽種的「聖誕白雪」也宣告進入盛開期，沿著園區步道綻放的聖誕白雪，在後方紅磚百年建築的映襯下，彷彿自帶浪漫濾鏡，為園區花季正式揭開序幕。

別名聖誕白雪的「雪花木」，因花朵、苞片都是白色，且形狀像雪花，開花時經綠葉襯托，就像樹梢積雪一般，雪花木與聖誕紅一樣是耶誕節常見的年節花卉，但有別於華麗氣派的聖誕紅，雪花木的花葉玲瓏小巧。

館方指出，近2年受到接連的豪雨與強風影響，讓原本在花園區的聖誕白雪群受到不少考驗；今年配合園區整體規劃，在B館後方打造了全新的聖誕白雪秘境，沿著步徑盛開的聖誕白雪，搭配後方紅磚百年建築，怎麼走、怎麼拍，都彷彿自帶浪漫濾鏡，除了聖誕白雪外，園區內外的九重葛也開始爭相綻放，想拍美照、收集年度限定風景民眾，千萬別錯過。

