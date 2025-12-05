氣溫偏高、病菌蔓延影響 台南善化草莓產量減5成

滿滿的一盒草莓冰再加上布丁點綴，酸甜的滋味每到草莓季節，冰店裡頭也都會擠滿嘗鮮的民眾。不過往年的情景目前還看不到，冰店業者坦言還沒開賣草莓冰，主要就是產量少，就算叫得到貨價格也偏高。

冰店業者劉展祐指出，「育苗過程中其實它的根莖病蟲害也是蠻嚴重，所以今（2025）年的育苗量以往的3成4成而已，想要吃草莓的朋友可能要再緩緩。」

草莓園產量也大減了5成，會造成這樣原因業者指出，主要就是病菌橫行加上氣溫異常偏高、擴散快，讓草莓植栽死了不少，過去還能自己育苗和賣一部分草莓苗給民眾，今年連自家用量都不夠，只能暫停販售。

善化區草莓園業者黃瑞芳回應，「到現在開花的成數很差，比去（2024）年少5成左右，因為今年草莓種下去後母株死不少，因為帶菌下來，育苗場久了會發生問題，所以今年植栽死不少。」

業者預估1月中旬以後，產量才有機會恢復正常。根據中央氣象署資料，今年11月氣溫正常偏高，11月下旬東北季風增強期間氣溫偏低，其餘時間大致偏高，氣溫偏高很明確。面對氣溫異常的挑戰，業者表示，農政單位也有在培養耐熱的草莓品種，目前也不打算改種植其他作物。

