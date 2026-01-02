氣溫僅10度！新埔捷運站外竟見裸女 僅著薄紗衝下車嚇壞路人

鄭姓女子因與男友吵架，2日晚間僅著薄紗跳下車，現已被強制送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區2日晚間發生情侶吵架案，41歲鄭姓女子因與39歲陳姓男友吵架，一氣之下竟脫下衣物後跳車，僅著薄紗站在路邊，附近民眾見狀連忙通知警消，警方獲報後到場處理，經通報衛生單位，認為鄭女有強制送醫必要，已將他送往亞東醫院，後續依家庭暴力防治法進行職權通報。

據了解，鄭女與陳男都從事家事清潔工作，而陳男2日晚間6時許載著鄭女行經板橋文化路一段，2人在車上因金錢觀和鄭女與前夫所生小孩罹病一事發生爭吵，鄭女認為陳男沒有適度關心，情緒失控下脫去衣物，在新埔捷運站附近跳車。

廣告 廣告

路過民眾見狀連忙通知警消，由於2日晚間板橋氣溫僅10度左右，警方到場後立刻勸鄭女穿上外套，經通報衛生單位，評估認為鄭女有強制送醫之必要，已由救護車送往亞東醫院，鄭女目前則暫不提出告訴。

警方調查後確認陳男情緒穩定，且無酒駕或毒駕等情，車內未發現有違禁物品，警方將陳男帶返所，後續依家庭暴力防治法進行職權通報。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂