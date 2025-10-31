氣溫升高1℃，糖分攝取跟著增加 特定族群健康風險加劇
氣候變遷和全球暖化竟與罹患糖尿病、肥胖可能有關？CNN報導，炎熱天氣讓人對含糖飲料、冰淇淋等冰涼的甜食更加愛不釋手，而最新研究發現，氣溫升高可能因此導致民眾不知不覺吃下更多糖，而糖分攝取過量將帶來更多健康威脅，尤其弱勢族群更是首當其衝。
研究追蹤萬戶家庭 氣溫增1°C人均多吃下0.7公克糖
研究團隊分析了2004年至2019年間、4萬至6萬戶美國家庭的食品購買數據，追蹤同一批家庭長達十多年的消費模式，接著再將這些購買決策與各地區的氣象數據，包括溫度和濕度等進行比對。
研究結果顯示，隨著氣溫上升，民眾攝取的糖分也隨之增加，主要來自汽水、果汁等含糖飲料。特別是在12°C至30°C的區間，氣溫每升高1°C，每人每日的糖分攝取量就增加0.7公克，雖然看起來不多，但累積下來差異可觀，氣溫從12°C升到30°C，美國人每天攝取的添加糖就從約2公克暴增到超過15公克。
氣候變遷讓人愈吃愈甜？糖分超標恐引發多重疾病
研究作者之一、英國卡地夫大學環境科學與永續發展Pan He講師解釋，較熱的天氣會使身體流失更多水分，就有更多人可能選擇冷飲、汽水和冰淇淋等冰涼甜食來補充水分和降溫。而攝取過多糖分會帶來多種健康問題，包括肥胖、糖尿病、癌症和心血管疾病的風險增加。美國心臟協會建議，每日添加糖的攝取上限應在總熱量的6%以內，男性不超過36公克，女性不超過25公克。
酷暑擴大社會鴻溝 弱勢族群「2原因」陷氣候健康雙重威脅
研究也發現，這種現象在低收入或教育程度較低的家庭中特別明顯。這類甜食價格相對便宜且容易取得，使得弱勢群體本身糖分攝取量就已偏高。此外，這些族群待在冷氣環境中的時間也較短，在酷暑中更容易依賴冰涼甜食來解熱。
研究進一步預測，如果全球暖化持續失控，到2095年全美平均將升溫 5°C，人均糖分攝取量可能隨之增加，而弱勢族群面臨的風險最高。英國劍橋大學社會決策實驗室Charlotte Kukowski研究員表示，「極端高溫改變飲食模式」至今仍未獲重視，但缺乏資源的群體更常暴露於戶外高溫環境中，也更容易罹患飲食相關的疾病。
高溫衝擊飲食健康 學者呼籲「管理糖分」納氣候政策
Pan He講師也指出，過去已有充分證據顯示氣候變遷將影響糧食供應和營養成分，但關於氣候變遷究竟會如何影響人類的飲食習慣，以及對健康和社會不平等帶來的連鎖效應，目前仍不明確。她強調，世界各地需要更多研究來釐清這些問題，同時呼籲全球政策制定者應將「糖分攝取管理」納入氣候變遷的應對策略之中。
