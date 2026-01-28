氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級

綜合中央氣象署及氣象粉專分析，近日氣溫冷暖震盪，明日起白天回暖兩天後，周日將有第二波冷空氣南下，不排除達冷氣團等級。（示意圖／東森新聞）





綜合中央氣象署及氣象粉專分析，近日氣溫冷暖震盪，明日起白天回暖兩天後，周日將有第二波冷空氣南下，不排除達冷氣團等級。

氣象署預報

中央氣象署指出，明（30）日白天東北季風減弱氣溫回升，預計到周六都會維持舒適的天氣，但中南部須留意日夜溫差較大，天氣方面各地大多為多雲到晴。

中央氣象署接著表示，周日起至周二（2/1-3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，天氣方面由於中層水氣影響，周日至一降雨範圍較大，周二水氣減少，東北季風預計周三才會減弱，屆時北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴。

冷暖震盪

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，近日隨著兩波東北季風南下，天氣將在冷暖間震盪，目前這波東北季風預計明日減弱，但溫暖天氣維持兩天後，周日將有第二波東北季風南下，不但接近冷氣團等級，也一樣帶有水氣，預計響約三四天，整體將呈現北濕涼、南乾爽的型態。

廣告 廣告

未來天氣冷暖震盪。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

更多東森新聞報導

變冷又下雨！中部以北急凍探11度 兩波冷空氣接力

神級泡麵回歸！昔無預警停產 網嗨喊：童年回憶回來了

天菜3帥警「只穿內褲」 臥底扮客潛男模會館

