氣溫忽冷忽熱！易引發呼吸道疾病 醫籲：保暖、運動

秋冬交替時節，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差大，不少民眾出現鼻塞、流鼻涕與打噴嚏等問題。（圖／中時記者李念庭攝）

秋冬交替時節，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差大，醫師指出，醫院門診湧現一波「季節性求診潮」。每年10月至隔年2月，過敏性鼻炎與鼻腔相關就診率增加逾1.5倍，許多患者因此夜眠不安、工作效率下降；復健科也塞滿腰痠背痛患者，不少人反映「天一冷，腰就開始痛」。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，秋冬耳鼻喉問題特別多，是因秋冬季節早晚溫差可達10度以上，鼻腔血管收縮、擴張頻繁，鼻黏膜變得敏感，易出現鼻塞、流鼻涕與打噴嚏。另空氣乾燥及懸浮微粒，造成鼻腔及喉嚨乾燥、搔癢，增加上呼吸道感染風險，此外室內外溫差大，空調或暖氣使空氣更乾燥，也會進一步誘發鼻炎症狀。

王文弘說，秋冬感冒、鼻炎患者增加，也可能導致耳咽管阻塞，引發耳悶、聽力下降甚至中耳積液；而氣候乾冷，喉嚨黏膜乾燥，容易誘發咳嗽與聲音沙啞，尤其換季時鼻腔阻塞，細菌更容易滋生，也增加急性鼻竇炎風險。

除了呼吸道問題，國泰醫院復健科主治醫師劉怡均指出，每逢秋冬，診間總湧入一批腰痠背痛病患，有些人是舊疾復發，有些人則是突然感到僵硬不適，甚至連平時不太腰痛的人，也抱怨「天氣一變冷，腰就開始痛」。

天氣是否真影響身體？劉怡均表示，醫學研究結果顯示仍有爭議，大型研究發現，針對急性下背痛，氣溫、溼度、氣壓等氣象因素與每日疼痛強度並無明顯關聯，天氣非主要影響因子，不過，低溫會讓肌肉、筋膜收緊，局部血流變慢，進而產生僵硬和痠痛，有些慢性肌肉骨骼疼痛族群，確實對天氣變化比較敏感，氣壓及溼度改變可能讓症狀惡化。

劉怡均認為，天氣可能不是直接引起疼痛的元凶，但的確可能加重原本症狀。至於秋冬保養腰背，第一步是「保暖」，避免腰背部受寒，每日1～3次放鬆肌肉，能有效減少僵硬，即使天氣冷，也要適度活動，建議每周規律運動至少3～5次，同時避免久坐久躺，每30～60分鐘要起身走動或伸展；保持好心情、維持充足睡眠，也能幫助減輕不適。

王文弘建議，秋冬保養耳鼻喉，除了均衡飲食、補充水分、適度運動，也應勤洗手、保持環境衛生、戴口罩，早晚出門注重保暖，並以空氣清淨機過濾過敏原、加溼器保持空氣溼度，緩解乾燥不適。對於過敏性鼻炎或慢性鼻炎患者，也能勤用生理食鹽水洗鼻，維持黏膜溼潤、鼻腔清潔暢通。

