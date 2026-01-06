氣溫急凍！桃園21歲大學生「教室暈倒」送醫搶救不治 死因曝光

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市一名大學生，昨（5日）在教室昏倒，送醫不治。（示意圖／資料畫面）

強烈大陸冷氣團發威，中央氣象署預報，今（6）日隨著水氣減少，將轉為乾冷天氣型態，各地氣溫持續下探，部分地區將出現10度以下低溫。桃園市某所大學林姓大學生，昨日上課時突然在教室昏迷，送醫後宣告不治，初步查出疑為心因性猝死，至於是否與低溫有關仍待調查釐清。

據了解，21歲的林姓大學生，昨日上午10時31分許在教室突然倒地，校護評估無意識呼吸先施作CPR，救護人員到場接手，給予必要之救護處置，由中壢分隊救護車送往中壢天晟醫院，但仍搶救不治。

廣告 廣告

據了解，林姓大學生平日並無疾病，檢警今天下午會同法醫相驗，初步驗出為心因性猝死，至於死亡原因與低溫是否有關仍待進一步調查釐清。

更多三立新聞網報導

美女網紅柬埔寨斷雙腿！「肺部感染」驗出2種毒 流浪街頭原因曝

「1新制」即日起實施！違者「最高罰10萬」詳細規曝光

貪污案再開庭！勘驗光碟律師提「3疑點」鄭文燦：證詞被簡化蓋牌

小三是同鄉！悲情越配幫尪養…「出錢租屋」變炮房 正宮求償結果曝

