氣溫急凍 鱷魚暖房泡溫泉過冬

林建豪、林建宏兄弟檔經營的鱷魚場傳承二代，為確保3000多隻鱷魚挺過沿海冷冽嚴冬，趕在冷氣團來臨前，兄弟檔在鱷魚池蓋上塑膠膜、黑網，搭配電熱棒加溫，營造28至30度恆溫環境，類「溫泉水」提供鱷魚群泡澡取暖，露天池瞬間變暖房，大小鱷魚得以安穩度過冬天。

林家鱷魚場飼養規模在台灣數一數二，從父親手上接過經營重任。林建豪說，20多年前，有一次冬天沒把種鱷移到室內，結果鱷魚因體溫太低，抵抗力變差，細菌感染死亡，記取教訓後，現在只要一到冬天，就會把鱷魚全趕到室內池，再蓋上塑膠布、黑膜，形成簡易溫棚，藉由蓄積太陽熱能達到暖房效果，一旦氣溫低於20度，就會自動開啟電熱棒加溫水體，讓鱷魚不受寒。

廣告 廣告

林建豪說，鱷魚場採分區飼養，一區是專門用來繁殖種鱷池，一區放養成年可銷售鱷魚，還有一區專養小鱷，一般成鱷池白天池子溫度至少保持22、23度以上，晚上再加熱水溫，達到27、28度，而小鱷魚則一定要全天維持在30度，營造保溫箱環境，避免小鱷因太冷無法進食。

林建豪透露，去年丹娜絲颱風侵襲，吹壞池子帆布，連鐵架、磚頭等基礎都被破壞，當時正值產卵期，擔心驚擾待產母鱷，恐生不出來而胎死腹中、影響母體，根本不敢動工，直到近期才修復完成，更趕在低溫來臨前，快馬加鞭把暖房蓋好，雖入冬每月電費增加數萬元，比起夏天養殖成本大增，但為了維持鱷魚生長，這些錢不能省。

縣府農業處漁業科長張建成說，鱷魚和絕大多數魚類一樣，屬於變溫動物，對低溫特別敏感，一到冬天，若沒做好保溫與防寒措施，牠們往往會停止進食、活動力下降，影響健康與成長。