氣溫急降恐剩14度 好市多保暖外套被推爆：穿10年沒壞

今晚起受東北季風影響，氣溫將明顯下降，最低溫恐下探14度，影響持續至周五（28日），保暖禦寒商品成熱賣商品，一名網友表示，母親8年前在好市多買了一件外套，款式好看又好穿，但上個月去日本弄丟了，想買同款又已停產，問好市多外套該買哪款好？貼文一出，不少人都推好市多的羽絨款或刷毛系列，讚輕便又保暖，還有人說曾買一件大衣，至今已10年都沒有損壞，大讚品質好又耐穿。

原PO於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，母親曾在好市多買了一件外套，外型好看也不過時，購買至今已有7至8年，可惜上月去日本旅遊，外套放在飯店裡忘了帶走，現在已買不到同款式，想再買新的外套，希望以保暖耐穿為主，問好市多最推薦哪款。

貼文引來網友分享，許多人推薦羽絨系列，穿起來不會顯臃腫又保暖，另也有人推刷毛款式、全法蘭絨材質的外套，好看又保暖，讚好市多的服飾及鞋子品質比想像中耐穿，一穿就是好幾年，其中有人說，大衣買來至今已快10年，都沒有破損或壞掉。

還有人提醒，看到喜歡的款式千萬不要猶豫，以免後悔，「幾年前在新竹店買了一件風衣，版型很好看，但我的手臂有點肥，想說隔年再買大一點的，後來也沒有再看過它出現，早知道當時就該下手，因為它可能不會再有」。

