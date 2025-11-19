氣溫急降！彰化某國小老師「上課突倒地」無心跳了 全校師生死神前搶命

記者林意筑／彰化報導

芬園國小一名黃姓老師上課時突然失去呼吸心跳，經師生合力救援救回一命。（圖／翻攝GoogleMap）

近日受東北季風影響，全台多處地區氣溫明顯降低。彰化縣芬園國小一名黃姓老師，昨（18）日上午在學校操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地，隨後失去呼吸心跳，學生見狀嚇得趕緊通報其他老師，眾人立即分工合作拿ADE、幫忙CPR及通報119，最終黃姓老師恢復意識，緊急送醫搶救後救回一命。

據了解，昨日上午黃姓老師與學生們在操場運動時，突然全身癱軟倒地，不久後呼吸、心跳逐漸削弱，學生們見狀立即跑去告知其他師長。其他師長得知後立即前往操場替黃老師CPR，隨後又替黃姓老師施用AED，不久後黃姓老師順利恢復心跳，但依然無意識、對叫喚無回應。

此時消防人員趕到現場，接手進一步搶救，同時將黃老師送至彰化基督教醫院搶救，所幸救回一命，讓大批師長、學生鬆了一口氣，目前黃姓老師仍在加護病房中觀察治療中。

初步了解，黃姓老師可能因身上穿著衣物不夠保暖，加上昨日上午降溫，導致心肌梗塞。消防人員也表示，校方正確評估與處置相當重要，對於患者有非常大的幫助，學校師長們大家集體搶救功不可沒。

