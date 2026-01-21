氣溫急降！鱷魚池啟動防寒機制 電熱棒加溫24小時不斷電

氣溫急降！鱷魚對低溫敏感，活動力明顯降低（左），業者啟動防寒機制，電熱棒24小時加溫不斷電（右）。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村／嘉義報導

大陸冷氣團南下，天氣冷颼颼，對變溫動物是生存考驗。嘉義縣義竹鄉大型鱷魚養殖場啟動防寒機制，透過電熱棒加溫池水、池槽加蓋塑膠黑布與塑膠膜，打造宛如「溫泉池」二十四小時不斷電，讓鱷魚保命，進食成長。

鱷魚對低溫敏感，氣溫下降，活動力明顯降低，甚至會停食、冬眠，從父親時代就跟著飼養鱷魚的兄弟檔林建豪、林建宏，每年入冬都會在磚造池槽覆蓋上塑膠膜與黑網，形成簡易溫棚，藉由蓄積太陽熱能來暖房，氣溫低於二十度，就會開啟電熱棒加溫水體，讓鱷魚保暖不受寒。

林建豪說，自家鱷魚場分區飼養，一區是專門用來繁殖的種鱷池，一區放養成年可銷售鱷池以及小鱷池，鱷魚怕冷，冬天要隨時監控池內溫度，像夏天成鱷住在露天池子，冬天就要趕進室內池，加蓋帆布、黑膜，否則鱷魚一直待在室外，容易死亡。

林建豪家族兩代養鱷，鱷魚「全身都是寶」，皮、肉、骨都可利用，鱷魚油也具市場價值，過去甚至請皮革師傅製作鱷魚皮製品販售。義竹養殖南美洲眼鏡凱門鱷，屬小型鱷魚，最大可長到近百台斤，養殖約兩年半、體重達二十多台斤、肉質最佳上市宰殺，是地方重要特色產業。