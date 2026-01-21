氣溫急降！鱷魚池急蓋黑網加溫 電熱棒24小時不斷電

嘉義縣義竹鄉鱷魚場趕在低溫急降前，在鱷魚池蓋上塑膠膜、黑網，搭配電熱棒加溫，讓鱷魚暖暖過度。(張建成提供／呂妍庭嘉義傳真)

強冷氣團來襲，飼養量達3000多隻的嘉義縣義竹鄉鱷魚場趕在低溫急降前，在鱷魚池蓋上塑膠膜、黑網，搭配電熱棒加溫，營造28至30度暖房效果，加上類「溫泉水」，讓鱷魚度寒冬，業者林建豪說，不但成年鱷魚要暖暖度冬，小鱷魚就像baby，氣溫太低會無法進食，扺抗力還會變差，所以池子溫度始終保持在30度，「保溫箱」幾乎24小時不斷電。

鱷魚對低溫敏感，氣溫下降，活動力明顯降低，甚至會停食、冬眠，從父親時代就跟著飼養鱷魚的兄弟檔林建豪、林建宏，每年入冬都會在磚造池槽覆蓋上塑膠膜與黑網，形成簡易溫棚，藉由蓄積太陽熱能來暖房，氣溫低於20度，就會開啟電熱棒加溫水體，讓鱷魚保暖不受寒。

林建豪說，自家鱷魚場分區飼養，一區是專門用來繁殖的種鱷池，一區放養成年可銷售鱷池以及小鱷池，鱷魚怕冷，冬天要隨時監控池內溫度，像夏天成鱷住在露天池子，冬天就要趕進室內池，加蓋帆布、黑膜，否則鱷魚一直待在室外，容易死亡。

林建豪在鱷魚上加蓋塑膠膜、黑網，並透過縫隙觀察鱷魚狀況。(張建成提供／呂妍庭嘉義傳真)

鱷魚對低溫敏感，氣溫下降，活動力明顯降低。(張建成提供／呂妍庭嘉義傳真)

電熱棒用來加溫池水，營造類「溫泉水」，讓鱷魚度寒冬。(張建成提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣義竹鄉鱷魚場的池子全蓋上塑膠膜、黑網。(張建成提供／呂妍庭嘉義傳真)

林建豪說，成鱷池白天池子溫度至少要保持在22、23度以上，晚上透過加熱棒調高水溫達27、28度，成鱷就能安穩生存，但小鱷魚一定要全天維持在30度，電熱棒根本沒在關，營造保溫箱的環境，避免小鱷因太冷無法進食，影響生長速度，甚至健康。

林建豪換算，冬天啟動防寒設備，每月電費增加數萬元，比起夏天養殖成本增加許多，但為了維持鱷魚生長，「這是必要成本」。

林建豪透露，去年丹娜絲颱風，吹壞池子帆布，連鐵架、磚頭等基礎都被吹壞，由於當時正值產卵期，擔心驚擾待產母鱷，恐因此生不出來，甚至胎死腹中、影響母體，根本不敢動工，直到近期才修復完成，趕在急凍低溫來臨前，快馬加鞭把鱷魚暖房蓋好。

林建宏說，鱷魚「全身都是寶」，皮、肉、骨都可利用，自家鱷魚肉主要賣到餐廳或外燴辦桌業者，因有提供宅配服務，也有不少消費者會買回家自行烹調，多年前曾外銷大陸，現以台灣市場為主，一般養到30至70台斤就能出售。

縣府農業處漁業科長張建成說，鱷魚和絕大多數魚類一樣，屬於變溫動物，對低溫特別敏感，一到冬天，若沒有做好保溫與防寒措施，牠們往往會停止進食、活動力明顯下降，進而影響健康與成長。

