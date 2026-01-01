氣溫急降！8縣市低溫特報 北台灣5地亮橘燈「非常寒冷」

今（1）日強烈大陸冷氣團南下，氣象署發布低溫特報，新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號，非常寒冷）發生的機率，宜蘭、苗栗、金門也有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號，寒冷）。

氣象署下午發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。影響時間為1日下午到明（2）日晚上。

氣象署提醒民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

