氣溫急降8℃！台中9人無呼吸心跳 最年輕49歲

昨天日夜溫差高達8℃，中部台中及南投共有10人失去呼吸心跳送醫。示意圖，廖瑞祥攝



近日因東北季風影響，氣溫持續下探，台中市與南投縣昨（11/18）白天還有25℃，入夜急凍後降至17℃，許多民眾身體無法適應出現異常狀況。台中市消防局統計，昨8時至今天8時，共有19人非創傷送醫，其中9人無呼吸心跳，年齡介於49至91歲；南投縣則有一名70歲的老翁失去生命跡象送醫。

中央氣象署指出，中南部昨晚下探17℃，相較於白天的暖陽更顯得寒冷；今晚至明天（11/20）清晨仍須留意低溫，明天清晨更是這一波低溫最明顯的時候，北部地區降至15到16℃，中南花東16至18℃，空曠處會再更低1至2℃。

南投70歲翁OHCA送醫

驟降的溫度也導致全台數起非創傷姓OHCA救護，台中市消防局統計，18日8時到19日8時，短短24小時有19人非創傷送醫，其中9人失去呼吸心跳，年齡最小49歲、最大91歲。

另外，根據《TVBS》報導，南投縣草屯鎮也有一名70歲老翁出現非創傷性OHCA，已緊急送醫。

東北季風增強，中部地區海線民眾感受最明顯，昨晚7時許，梧棲區文化路二段一家飲料店的招牌被強風吹落，轄區清水分局警方到場擺放交通錐警戒，並及時疏導交通，以維護用路人安全。

