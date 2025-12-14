氣溫恐下探10度！大陸冷氣團發威 專家曝「這時」最冷

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師林孝儒今（14）日在臉書指出，受大陸冷氣團影響，近日天氣乾冷，昨晚至今晨各地氣溫明顯下滑，北部及宜蘭低溫約12至14度，中南部及花東約15至16度，今明清晨為最冷時段，沿海及近山地區局部低溫恐下探10度左右。

天氣風險公司分析師林孝儒今日在臉書發文，受大陸冷氣團影響，近日天氣呈現乾冷型態，民眾外出務必注意保暖；不過，冷氣團預計在週一白天起逐步減弱，各地氣溫將緩慢回升。



林孝儒分析，昨晚至今晨受到大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下滑，北部及宜蘭平地清晨低溫約12至14度，中南部與花東地區約15至16度，整體感受轉冷；迎風面降雨則因水氣減少而趨緩。本波冷氣團乾冷空氣預計影響至明日清晨，各地多為晴時多雲天氣，環境偏乾。

他表示，今日至明日清晨將是本波冷氣團最冷時段，北部至東部白天高溫約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠地區、近山平地及東部縱谷，局部低溫有機會下探10至13度；中南部白天高溫約20至25度，低溫約15至17度，沿海與近山地區也可能降至12至14度。由於夜間輻射冷卻效應明顯，提醒民眾加強保暖，縮短清晨戶外停留時間，長者及心血管、呼吸道敏感族群應減少清晨外出，並備妥常用藥物。

下週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

接著，林孝儒進一步指出，下週一白天起冷氣團逐漸減弱，影響至週二，各地氣溫回升，北部至東部高溫約20至23度，低溫15至18度；中南部高溫可達25至28度，低溫約16至19度，天氣大致穩定，但早晚仍偏涼，日夜溫差需留意。

下週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

至於後續天氣變化，林孝儒推測，下週三午後至下週四將有另一波東北季風南下，北部至東部轉為陰天，並有短暫陣雨，高溫約21至23度、低溫17至18度，感受偏濕涼；中南部影響較小，仍維持晴時多雲天氣。他也提醒，下週五至週末風向轉偏東風，各地氣溫舒適、天氣穩定，但仍須持續觀察南方水氣是否北抬，影響南台灣降雨情形。





