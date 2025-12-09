即時中心／高睿鴻報導

近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。

林伯東指出，今天的降雨主要集中於桃園以北區域、以及東部和宜蘭等區；這些地方從昨天到今天，都陸續出現大雨，民眾應特別留意，尤其若在山區活動，更要小心土石鬆軟問題。除了今天以外，他也說，未來一週的天氣，同樣以迎風面降雨為主，尤其宜蘭、基隆北海岸、大台北山區等，可能都還是會繼續出現明顯雨勢。

廣告 廣告

溫度方面，林伯東則說，今天清晨低溫主要落在山區，約12至14度；竹苗地區到嘉義市區，也出現16度左右，且日夜溫差較大。北部、桃園因持續有降雨狀況，溫差相對沒那麼劇烈；但南部早晚溫差大；花東地區的氣溫則介於20至24度。

快新聞／氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多

氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣。（圖／民視新聞）

至於明天之後，林伯東表示，天氣將有明顯轉變。首先是降雨強況顯著趨緩，只剩宜蘭、大台北山區、基隆北海岸有些零星降雨；整體而言，明天就會轉為較晴朗的天氣。溫差方面更需要注意，他指出，整個西半部地區早晚溫差都不小，甚至有機會突破10度。

林伯東再指，12月11日週四以後，東北季風又會稍微增強，屆時迎風面降雨也會變多；整個基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區、花蓮地區、台東地區、以及恆春地區，都會有些局部降雨。至於溫度方面，也將出現降低趨勢，中南部雖然還是溫差大，但白天高溫亦會下降一些。12日、13日東北季風持續影響，所以他也說，北部、宜蘭的降雨仍會頗明顯。

快新聞／氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多

氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣。（圖／民視新聞）

至於13日晚上接14日清晨，林伯東說，到時候有一波冷氣團南下，預估此波冷空氣強度較高，迎風面降雨也很明顯。屆時，民眾將能感受到明顯降溫，北部大概從22度，滑落至隔天清晨15度；中部大概從24度，降到大概12度左右；南部也從24度降到18度；花東則是22度降到14度。

最後則是14日、15日，溫度受東北季風及冷氣團影響，整體依舊偏低，北部及宜蘭13到22度、中部及南部大概12到26度、花東14到22度。而且近山區的山谷，可能都還會出現更低的氣溫。

原文出處：快新聞／氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多

更多民視新聞報導

黃國昌「防火牆」一一現形！媒體人開酸：柯文哲說「快被抓去」根本神預言

問A答B？德國外長訪中盼鬆綁稀土 王毅猛提「抵制台獨」

600萬台人注意！日政府「均一價」調高出國稅 每人恐多付2000日圓

