氣溫掉1度發生率增1.2% 心因性休克攀升！三總醫曝救命關鍵

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年冬天有感降溫，心血管疾病風險也隨之升高。其中又以心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下，而研究發現，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2%。三軍總醫院今（7）日宣布成立跨科整合與制度化運作的「Shock Team」幫助每一位心臟重症患者在最短時間內獲得最合適的治療、把握黃金治療時機。

根據台北市衛生局統計資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升 1.6%。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

蔡宗能強調，因此，近年國際醫界皆強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式「Shock Team」，以爭取最佳治療時效。

三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥說，三總目前已建置完整Shock Team，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，加速決策與介入，為患者爭取關鍵治療時間。

心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。柯宏彥指出，三總透過 Shock Team 治療模式，讓許多原本可能錯失治療時機的心因性休克患者得以及時獲救。當患者送入急診後，急診醫師會立即啟動流程，通知心臟專科進行診斷與初步治療；若藥物無法穩定病情，便由外科團隊與相關專科同步介入，爭取搶救時效。

三總就曾收治一名大學生，念書時突然昏倒，被送到急診時發現心臟只剩10%左右的功能，透過Shock Team立即啟動「同時啟動」流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，但觀察後心臟功能未恢復，因此轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，目前已順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異。

柯宏彥說，台灣心臟移植資源仍相當有限，每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有超過350名患者等待，若患者在等待期間出現腎臟、肝臟等重要器官衰竭，甚至可能因此失去移植資格，因此，對於末期心衰竭或重症心臟病患而言，及早評估長效型左心室輔助器（LVAD）的介入時機，有助於在現行健保條件下維持器官功能與生活品質。

醫師提醒，冬季為心血管事件的高風險時期，民眾應留意身體警訊，並配合良好生活作息與健康管理，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

照片來源：三軍總醫院提供

