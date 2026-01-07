氣溫每降1°C風險就升高 心因性休克冬季暴增

【記者黃泓哲／台北報導】冬天一到，氣溫明顯下降，心臟相關重症的風險也跟著升高。台北市衛生局資料顯示，每年12月至2月是心血管疾病死亡的高峰期，其中急性心肌梗塞與心因性休克最為致命。心因性休克常在短時間內急轉直下，患者可能從胸悶、冒冷汗迅速惡化到血壓驟降、器官缺血。國防部軍醫局局長蔡建松指出，心因性休克是「分秒必爭」的重症，醫療團隊能否即時啟動，往往就是生死關鍵。

三軍總醫院指出，低溫會讓血管收縮、血液變濃稠，進一步增加心血管事件風險。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率約增加1.2%，死亡率也上升1.6%。三總心臟內科主任蔡宗能表示，若未及時介入治療，延誤時間越久，死亡率越高，因此國際間近年強調以「Shock Team」模式，讓多科別同時投入搶救，爭取黃金治療時間。

三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥說，院內已建置完整Shock Team，由心臟內外科、麻醉科、加護醫療團隊與體外循環技術師同步啟動，從急診第一時間就加快判斷與處置。病況穩定後，團隊再銜接中長期照護，評估是否需要左心室輔助器（LVAD）或心臟移植，避免其他器官因缺血受損，影響後續治療機會。

柯宏彥也分享，一名大學生突然昏倒送醫時，心臟功能僅剩約10%，透過Shock Team即時啟動機械循環支持，後續改用長效型左心室輔助器，成功穩定病情，如今已重返校園。三總目前已成為北區重要的心因性休克轉診中心。醫師提醒，冬季若出現呼吸困難、全身無力、下肢水腫等警訊，務必及早就醫，才能把握救命時機。

