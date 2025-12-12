氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」

生活中心／陳慈鈴報導

冷氣團即將抵達，記得做好保暖措施。（示意圖／資料照）

中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。

粉專表示，水氣增加中，今天基隆北海岸，雙北東側、宜蘭、蘇花公路沿線，須注意較大雨勢。再次提醒，首波冷氣團明天(13)下午逐漸南下，中午過後氣溫將一路下滑。到了週日至週一清晨是最冷時刻，低溫下探13到14度，西部平原空曠地區、內陸近山區及丘陵地有機會12度度，請大家務必注意接下來的天氣轉變！

廣告 廣告

12小時定量降水預報圖一覽。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

粉專此前也於《Threads》說明天氣變化時序，今日到週六， 冷氣團還沒到，但水氣先通過，北部、東部再度下雨濕涼，但降溫還沒開始。中南部這時候還沒有感覺，還是晴朗偏暖。週日到下週一，冷氣團本體抵達，乾冷空氣接手，全台大放晴，但同時也大降溫，目前是預估中部以北最低下探12到14度，其他地方最低13到17度，日夜溫差非常大。下週二之後冷氣團減弱，各地回暖。

更多三立新聞網報導

楊丞琳回台灣了！粉絲暴動 她暖曝驚天好消息：被你們感動到

發錢了！「普發5000元」資格曝光 3.2萬人農曆年前多領1包

小薰爆矯正牙齒拖欠14萬！經紀公司3聲明反擊 律師揪2點：有害無益

台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

