氣溫溜滑梯！下週冷空氣報到 12縣市低溫恐下探至14度

這天開始將有較強的東北季風南下報到。（示意圖／東森新聞）





受東北季風增強影響，水氣將於明（14）日減少，臺灣中部以北及東北部天氣較涼，週末2天有望迎來穩定好天氣。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，從下週一（17日）開始，新一波冷空氣將南下報到，全台有感降溫，有12縣市低溫恐下探至14度。此外，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，北部低溫都有機會來到1字頭，也可以宣告冬天正式來臨了。

黃恩鴻表示，受東北季風增強影響，臺灣中部以北及東北部明日天氣較涼，其他地區早晚亦涼，因水氣減少，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，此外，桃園以北、東部、東南部地區及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。到了週末，全台有望迎來穩定好天氣。

廣告 廣告

未來降雨趨勢圖。（圖／中央氣象署提供）

針對未來的天氣變化，黃恩鴻指出，下週一會有一波較強的東北季風南下，同時是入秋以來最有感的冷空氣，不僅氣溫下降，水氣也增多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫降雨。

到了下週二（18日）、三（19日），水氣逐漸減少，但是是冷空氣影響最為明顯的時間點，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。到了下週四（20日），中部以北、東北部及東部天氣偏涼，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

這波較強的東北季風南下報到，也會對氣溫造成影響。針對未來的氣溫趨勢，黃恩鴻提到，從下週一開始都會受這波冷空氣影響，並一路影響至下週三，預估下週三清晨會是最冷的時候。其中，中部以北、宜蘭、花蓮地區低溫僅14至15度，南部地區低溫為15至16度；到了白天，北部高溫為18至19度，中南部及花東為20至23度。

一週溫度趨勢圖。（圖／中央氣象署提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，預估東北季風環境將一路持續至月底，且在之後北方系統有機會更加活躍，帶來的冷空氣也變強，北部的低溫有望下降至1字頭，提醒大家準備好冬季衣物，多注意保暖防寒。

更多東森新聞報導

下探1字頭！下週全台「跳水式降溫」鄭明典1圖示警

鳳凰「短命退場」成史上第2個11月登陸颱風

還沒冷完！週末再降溫轉雨 各地低溫曝光

