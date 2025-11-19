氣溫溜滑梯！今晨低溫12.4度創入秋最低 下週再有東北季風接力

今晨低溫12.4度創入秋最低，各地皆有明顯低溫。圖／資料照

冷空氣發威！今（19）日早上新北石門區氣溫驟降至12.4度，創下入秋以來最冷，北台灣白天各地氣溫大約在16度到18度之間，氣象專家吳德榮表示，明（20）日清晨苗栗以北將維持12度低溫，下週再有東北季風接力發威，提醒民眾注意天氣變化。對此，有中醫師也分享緩解手腳冰冷的小撇步，可以透過3穴位、2種食譜進行調養，讓身體不再冷冰冰。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，今晨台灣本島最低溫落在新北石門區12.4度，台北市平地最低溫則為南港區的13.6度，各地區最低溫平均也在12至16度，為入秋以來最強冷空氣，明日苗栗以北地區也將持續12度低溫，呼籲民眾應注意保暖。

廣告 廣告

吳德榮指出，週五（21日）至週日（23日），迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼，週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

此外，下週一（24日）下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降，下週二（25日）水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，今日凌晨高山也出現零下低溫，截至清晨4時，南投玉山為零下0.7度最低，台中和平為0.6度居次，北台灣也紛紛出現12~13度低溫，白天回溫後也停留在16~18度，其餘地區則稍稍回暖，南臺灣高溫可以來到25~27度，南北溫差高達10度以上，請民眾多加注意。

然而，這週開始明顯變冷，不少人出現手腳冰冷狀況，亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘在「馬光醫療網」指出，在中醫的觀點，手腳冰冷不只受到外在環境影響，而是體內「陰陽血氣失衡」的表現，可以透過飲食、按壓穴位進行自救，包含：

3個穴位按壓

關元穴：肚臍往下約3指寬的地方

能溫養全身、補氣固本、強化下腹部循環，建議睡前約5~10分鐘，將雙掌相疊輕輕地放在此穴位上，輕輕地往左右交替繞圈，每10圈就換個方向。

中脘穴：肚臍往上約4指寬的地方

能調理脾胃、促進消化、舒緩脹氣與胃痛，建議起床後，兩手臂向內抱圓、腋下打開，雙手中指輕輕抵住此穴，配合深呼吸5~10分鐘。

大椎穴：低頭時，脖子後面最高的那一節骨頭下方

能調節身體溫度、提升免疫力、預防感冒，可以在早晚用熱毛巾敷在大椎處2～3分鐘，可幫助血液循環、減少肩頸僵硬。

2個食補

茶飲：可用生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆，用水1200cc煮滾10分鐘，分次慢飲，喝完可再用熱水回沖。

藥膳：可用乾薑2錢、山藥5錢、薏苡仁1錢，加半斤豬肋排燉湯，建議1週1次。



回到原文

更多鏡報報導

中國男無下限！淺草寺大喊「鬼子」...下秒投冥紙求籤 網友怒了

鐵下心想分手！桃園男撂人假扮警察「逮捕他」 女友驚慌報案換來心碎結局

世紀殺人魔逃亡30年遭逮！破案關鍵竟是他的「超迷你生殖器」 警方曝真實尺寸