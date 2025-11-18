氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫

受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。

今天早上7：00溫度分布圖。圖／翻攝自中央氣象署

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。

另外要留意，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，有局部8到10級強陣風發生的機率，尤其澎湖可能局部有10級以上強陣風出現；沿海浪高約3至5米，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島都有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象署預估，這波強東北季風主要的影響時間點落在週二（18日）至週五（21日），溫度最低時間在週二晚週三晨、週三晚週四晨。氣象論壇「洩天機教室」提醒，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

氣象署預測溫度、降雨趨勢圖。圖／翻攝自FACEBOOK@報天氣 - 中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，中南部污染物稍易累積；雲嘉南及台東沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及台東局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

