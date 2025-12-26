氣溫溜滑梯！彰化1天半內45人送醫 3人無呼吸心跳

彰化縣不到2天的時間，有45人緊急送醫。（示意圖／劉耿豪攝）

近日大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。根據最新統計，彰化縣在32小時內，已多達45人因急性心肌梗塞或身體不適緊急送醫治療，其中有3人到院前無呼吸心跳。消防局指出，這3名患者都在深夜或清晨低溫時段出現不適狀況，提醒民眾近日溫差變化大，一定要注意保暖，尤其是三高族群、心血管疾病患者及長者。

根據彰化縣消防局統計，自昨（25）日凌晨12時至今（26）日上午8時的32小時內，彰化全縣共執行45件疑似心肌梗塞或其他身體急性不適的救護案件，其中有3人到院前無呼吸心跳（OHCA），皆為在深夜或清晨時分，也是氣溫相對較低的時段出現身體不適狀況。據悉，當中年紀最長者為員林市一名88歲婦人。

消防局表示，雖然無法確認送醫45人的病因是否與溫度驟降直接相關，但因近日深夜及清晨時段，體感溫度明顯偏低，劇烈的溫差變化，容易引發心肌梗塞等心血管疾病。

依據衛生福利部2024年台灣死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居第2及第4位，一年奪走約3.6萬名國人生命。國健署提醒，清晨及傍晚為氣溫最低的時段，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季特別要提高警覺，建議民眾避免於低溫或溫差較大時外出，且天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。

國健署建議，外出或運動時，每15分鐘飲用200到300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品；加強頭頸部及四肢末梢保暖，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，以及多層次保暖衣物等。若是出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或是無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫。

