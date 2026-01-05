氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流

【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降。氣象專家提醒，強冷空氣加上輻射冷卻的加持，平地最低溫不排除下探5度，有機會挑戰2026年首波寒流，偏冷的趨勢至少會一路持續到1月中旬。

今天下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降。（圖／中央氣象署）

國立台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」指出，下半天起，有另一波新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑。白天桃園以北、東北部及東部地區開始會有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會，其他地區維持多雲到晴的天氣；明天起環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。



這波強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下，林得恩解釋，由於輻射冷卻效應的加持，有機會再衝到2026年的首波寒流等級。根據美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果，1月7日、1月9日及1月10日的清晨都有機會達標。

這波冷空氣強度，有機會達到寒流等級。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

數據顯示，未來2週的溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，而這波最冷時段會落在1月6日晚間至1月10日清晨之間，緊接著1月12日至1月14日可能還會有另一波新的冷空氣報到。



至於下雨機率，林得恩透露，今天下半天起至明天，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

