氣溫溜滑梯！白天高溫達30度 入夜急凍「只剩一半」低溫下探15度

今日白天天氣晴朗，高溫可達29、30度，不過入夜後氣溫急凍，提醒民眾注意保暖。資料照，李政龍攝



今日（11/24）白天各地為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，各地高溫達29、30度左右，不過晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐怕直接砍半，僅剩下15度，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北地區都有局部雨勢，花東、恆春半島也可能出現零星降雨。氣象專家另指出，菲律賓東部熱帶擾動今日開始逐漸通過菲律賓進入南海，不排除發展為今年第27號颱風「天琴」。

氣象署指出，今日白天水氣較少，天氣大多為多雲到晴，基隆北海岸會有局部短暫降雨。隨著傍晚後水氣增多，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北地區將轉為局部短暫降雨，花東及恆春半島也可能有零星降雨，雨勢會隨著夜晚逐漸擴大，桃竹苗一帶也有局部短暫降雨的可能。

廣告 廣告

氣溫方面，今日白天大致溫暖舒適，各地高溫約在26到30度之間，不過入夜後低溫只剩下16到21度，晚間隨東北季風增強，天氣會逐漸轉涼，中南部地區要特別注意日夜溫差，早出晚歸記得適時增加衣物，以免著涼。離島天氣：澎湖陰時多雲，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨台灣最低溫出現在新竹關西，為13.1度，各地平地普遍落在15、16度左右。根據昨日（11/23）晚間8時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地天氣晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，不過今晚起一小股東北季風南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率提高，北台氣溫下降，各地氣溫介於15至32度間。

吳德榮表示，明日（11/25）乾冷空氣持續南下，午後迎風面北部、東半部地區有雨；週三（11/26）東北季風稍微減弱，各地雨勢緩和，北部感受偏涼，中南部白天舒適、早晚較涼。週四（11/27）東北季風再度增強，迎風面降雨機率提高，北部氣溫會再降低；週五（11/28）轉乾冷，各地天氣再度放晴，西半部受輻射冷卻影響，低溫會很有感。週六、週日（11/29、30）受大陸高壓影響，各地天氣晴朗穩定，可以趁週末安心出遊，不過日夜溫差較大，提醒民眾注意保暖。

今日晚間東北季風開始增強，北台灣將轉為整天濕冷的天氣。翻攝自氣象署臉書

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，目前位於菲律賓東南方的熱帶擾動，預計將於今、明兩天逐漸通過菲律賓進入南海，未來不排除發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，未來若形成颱風，將是今年第27號颱風天琴，不過並不會直接影響台灣。至於其外圍水氣預估週四、週五會來到台灣東南方海面，這時可能遇上下一波南下的東北季風，應該會在台灣以東形成較明顯的鋒面及雲雨帶系統。

更多太報報導

直衝台灣有事最前線！小泉今訪「與那國島」 盼地方支持飛彈、電子戰部隊

北極熊吃海象爽躺血泊旁、蜜獾絕望仍奮勇鬥獅 攝影獎中的生與死

金馬62評審內幕｜范冰冰封后贏在這一點 《大濛》1票險勝