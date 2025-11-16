氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
記得添衣保暖！中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。
中央氣象署預報員張承傳今早在記者會中說明，明日開始東北季風會再度增強，這波東北季風和過去的強度相比較強一些，18、19日甚至20日清晨，天氣會明顯轉涼。
一週天氣預測圖。（圖／氣象署提供）
溫度部分，張承傳表示，今日各地高溫可達27至29度，感受較為溫暖；北部、東北部明起降溫，明日清晨至上午溫度仍有22、23度，下半天開始溫度明顯下降，明晚會降至20度；18、19日白天高溫約19度、低溫也會降到16、17度附近，整天偏涼。
氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）
張承傳說，中部明日白天高溫維持在26、27度左右，18、19日高溫也會略降至22、23度，低溫降到16、17度；南部明日高溫略降至24、25度，低溫降至17、18度；花東地區受冷空氣影響程度較小，明日花蓮高溫降至26度、18與19日高溫降到22、23度左右。
降雨預測。（圖／氣象署提供）
他提醒，20日清晨北部溫度偏低，中南部恐受輻射冷卻效應影響，清晨氣溫有機會比19日清晨更低；預計18至20日清晨天氣偏冷，台南以北與東北部低溫會降到15、16度左右，其他地區落在17至19度；20日白天溫度略升，但幅度不多，北部約20度、中南部22、23度、東部22度，21日至22日氣溫逐漸回升。
陸上強風特報。（圖／氣象署提供）
降雨預測方面，張承傳提及，今日水氣偏少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區會有局部短暫降雨、大台北平地、花東、恆春半島也有些零星雨勢，明日隨東北季風增強，與18日是水氣最多的兩天，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區下雨時間增強，且要留意局部大雨出現；桃園以北、新竹、苗栗、花蓮會有局部短暫雨；台東、恆春半島、中南部山區可能也會有零星雨勢，中南部平地多雲到晴。
他提到，19日水氣減少，北部、東北部、東部地區仍有局部短暫雨，台東、恆春半島會有零星降雨，中南部地區多雲到晴；20日至22日水氣更為減少，屆時除在基隆北海岸、東半部地區、大台北山區會有局部短暫雨之外，其他地區都會轉為多雲到晴。
原文出處：快新聞／氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
