氣溫變低為何易中風？專家曝「魚油護心3功效」1類人不適合服用





天氣轉涼氣溫驟降，手腳冰冷與心血管默默「收縮」常帶來身體不適的感受，尤其對高危險族群來說，心肌梗塞與中風的風險容易找上門，營養師對建議可適度補充魚油聰明護健康，也有醫師曾引述研究指出「1類人不適合規律服用魚油」，請大家多注意！

氣溫變低為何「心血管風險升高」？

營養師張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文解釋氣溫變低導致「心血管風險升高」的原因：

冷空氣會讓血管收縮、血壓上升。

若血脂偏高，血液變得黏稠，更容形成血栓。

忙碌或壓力大時交感神經活躍，也會讓血壓短暫飆高。

張馨方營養師提醒此時，「魚油」可以成為「中高齡族群、三高族（高血壓、高血脂、高血糖）」、「蔬果或深海魚攝取較少者」、「久坐上班族、壓力大者」、「預防心血管疾病、維持血液循環順暢者」護心關鍵營養素。

魚油3大護心功效

Omega-3脂肪酸的EPA：幫助降低血脂、維持血管彈性、順暢血液。 EPA：具抗凝血特性，預防血栓形成，有助降低心肌梗塞與中風。 魚油能幫助穩定血壓、減少發炎反應、降低血管壓力。

營養師分享「魚油3大護心功效」。圖片來源：FB@ViVi營養生活話

1類人不適合規律補充魚油？

此外，根據2024年發表於《英國醫學期刊》的研究顯示，健康者若規律補充魚油，反而可能會使心房顫動風險提高13%、中風風險增加5%。減重名醫邱正宏對此份研究曾表示「證據力還是很強的，研究結果很值得參考」。



邱正宏醫師也解釋，魚油的Omega-3脂肪酸，會影響心臟節律並降低凝血功能，使健康人士服用後反而增加腦部出血中風風險，他認為健康的人無需每天補充魚油，有心臟疾病的人則可以適量服用（優先從天然食物來源攝取，如深海小型魚類，如鯖魚、秋刀魚和鮭魚）。

1類人不適合規律補充魚油，醫師揭原因。圖片來源：pexels

