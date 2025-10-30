氣溫變低為何易中風？專家曝「魚油護心3功效」1類人不適合服用
天氣轉涼氣溫驟降，手腳冰冷與心血管默默「收縮」常帶來身體不適的感受，尤其對高危險族群來說，心肌梗塞與中風的風險容易找上門，營養師對建議可適度補充魚油聰明護健康，也有醫師曾引述研究指出「1類人不適合規律服用魚油」，請大家多注意！
氣溫變低為何「心血管風險升高」？
營養師張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文解釋氣溫變低導致「心血管風險升高」的原因：
冷空氣會讓血管收縮、血壓上升。
若血脂偏高，血液變得黏稠，更容形成血栓。
忙碌或壓力大時交感神經活躍，也會讓血壓短暫飆高。
張馨方營養師提醒此時，「魚油」可以成為「中高齡族群、三高族（高血壓、高血脂、高血糖）」、「蔬果或深海魚攝取較少者」、「久坐上班族、壓力大者」、「預防心血管疾病、維持血液循環順暢者」護心關鍵營養素。
魚油3大護心功效
Omega-3脂肪酸的EPA：幫助降低血脂、維持血管彈性、順暢血液。
EPA：具抗凝血特性，預防血栓形成，有助降低心肌梗塞與中風。
魚油能幫助穩定血壓、減少發炎反應、降低血管壓力。
1類人不適合規律補充魚油？
此外，根據2024年發表於《英國醫學期刊》的研究顯示，健康者若規律補充魚油，反而可能會使心房顫動風險提高13%、中風風險增加5%。減重名醫邱正宏對此份研究曾表示「證據力還是很強的，研究結果很值得參考」。
邱正宏醫師也解釋，魚油的Omega-3脂肪酸，會影響心臟節律並降低凝血功能，使健康人士服用後反而增加腦部出血中風風險，他認為健康的人無需每天補充魚油，有心臟疾病的人則可以適量服用（優先從天然食物來源攝取，如深海小型魚類，如鯖魚、秋刀魚和鮭魚）。
更多造咖流行媒體報導
好意外「全球健康食物TOP10」驚見豬油！冠軍非蔬果是它
護腎食物竟不存在？醫揭「救腎心法」護健康：減法更有效
其他人也在看
沒有胸悶痛！60歲男起床腸胃不適 竟是急性心肌梗塞
某些心肌梗塞的表現可能為腸胃不適，例如噁心、嘔吐及消化不良等，這些都可能是心臟病發作的徵兆。醫師劉中平指出，近日一名60出頭的男子因起床後頻繁嘔吐而急忙就醫，檢查結果顯示其心臟已受損，確診為急性心肌梗塞，隨即轉送急診進行治療。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文高喊「我是中國人」 他憂2026不樂觀
[NOWnews今日新聞]國民黨準主席鄭麗文即將在周末上任，首要任務就是帶領國民黨打贏2026年選戰，不過前立委蔡正元認為，國民黨選情沒有這麼樂觀，鄭麗文的兩岸立場鮮明，還直接說自己是中國人，要參選高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不只新冠！ 研究：流感、帶狀皰疹等病毒感染恐增心臟病與中風風險
美國有線電視新聞網（CNN）報導，《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）最新統合分析顯示，不僅新冠肺炎，其他常見病毒感染如流感、愛滋病毒（HIV）、C型肝炎與帶狀皰疹（shingles）等，也會顯著提高罹患心臟病與中風等心血管疾病的自由時報 ・ 13 小時前
鄭麗文2026打趴民進黨？蔡正元示警她「這句話」成票房毒藥：必須面對現實
新任國民黨主席鄭麗文兩岸路線鮮明，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，鄭麗文的強硬中國主張若贏得2026、2028年大選，當代政治學教科書勢必全面改寫。對此，前立委蔡正元直言，現在國民黨都在說2026高雄、台南至少要贏一個回來，「問題來了，我不認為柯志恩在那邊打著『我是中國人』選得上，你必須要面對這個客觀現實。」蔡正元在節目《中天辣晚報》表示，「我覺得國民黨的......風傳媒 ・ 1 天前
粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，三人以前上節目、受訪的畫面紛紛被挖，沒想到，早在2個月前，就有人爆料粿粿背叛家庭，甚至要求媒體揭露真相。如今范姜彥豐開撕妻子，不少網友好奇爆料者的身分，紛紛到留言處朝聖，直呼根本是神預言。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
奇美醫攜手AHA簽署合作協議 心衰竭照護接軌國際
記者汪惠松／台南報導 奇美醫院長期致力於心血管疾病照護與品質精進獲獎，29日由副院長…中華日報 ・ 1 天前
精瘦中年男子因心肌梗塞住進加護病房 原因竟是乾癬共病
因心肌梗塞，45歲陳姓男子被收治於醫院加護病房，期間心臟內科醫師查房時，進行身體理學檢查，看見其胸口、後背及四肢有大片脫...聯合新聞網 ・ 1 天前
溫差大易釀心肌梗塞 愛心暖被助弱勢族群過冬
近期氣溫驟降、早晚溫差大，天氣變冷會讓血管收縮、血壓上升，容易對心臟造成額外負擔，尤其是有高血壓、糖尿病或高血脂的族群，更要提高警覺。根據衛福部2024年國人十大死因的資料顯示，心血管疾病是十大死因的第2位，國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東指出，「急性心肌梗塞」是心血管疾病中最兇險的一種，發作時每一分鐘都在與生命拔河。中天新聞網 ・ 1 天前
學習AED急救術 訓練有素臨危不亂
秋冬季節，心臟疾病發生比率較高。主要是因為氣溫下降會導致血管收縮、血壓升高，增加心臟負擔，同時血液可能變得更濃稠，增加心肌梗塞和中風的風險。 新光保全攜手慈濟舉辦AED與CPR急救教學，關鍵時刻不...大愛電視 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 20 小時前
鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，海綿寶寶 x adidas Stan Smith Freizeit、AURALEE x New Balance CT500...入手資訊一次看
《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit將卡通玩味與經典鞋款碰撞出令人玩味的風格，Freizeit 版本的 adidas Stan Smith 以俐落霧面黑漆皮鞋面登場，白色鞋帶對比鮮明，鞋舌笑臉細節讓童趣感十足marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
【黑暗浴正夯】關燈洗澡竟能穩定情緒、助眠？倦怠世代最需要的療癒新方式！
但其實，想讓過度運轉的大腦喘口氣，不一定要飛去度假。最近在國外社群上爆紅的「黑暗浴（Dark Shower）」——關掉浴室的燈，在黑暗中洗澡——正成為新世代的紓壓儀式。黑暗浴為什麼這麼療癒？心理學家這樣說臨床心理學家 Rebecca Ray 博士指出：「黑暗能自然提醒大腦放慢腳步。...styletc ・ 15 小時前
秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心
KlassiC.攜日本爆紅動漫《膽大黨》放膽搞怪、聯名眼鏡強勢登場 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，打造一場「快感、瘋狂、搞怪」的跨次元盛宴。將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台，全面引爆次元快感！《膽大...styletc ・ 12 小時前
【冬季保濕懶人包】5個超簡單「養膚秘訣」！內行人冬季「疊加保養法」公開，輕鬆養出不怕乾的健康膚質
溫柔潔淨：別讓過度清潔帶走天然皮脂冬天的保養從「洗臉」就要開始小心！氣溫降低，肌膚的皮脂分泌量本來就會減少，如果還使用清潔力過強、或是水溫過熱的方式洗臉，無疑是雪上加霜，會嚴重破壞肌膚的天然保護屏障，讓水分更容易流失。水溫適中：避免使用過熱的水洗臉，微溫...styletc ・ 13 小時前
這些「高級風柔霧彩妝」太好看了吧！奶霧底妝配霧光唇，一秒變身秋冬質感女孩！
LANEIGE：#小方塊氣墊 打造韓系奶霧光底妝想拍出韓妞那種「自帶柔光濾鏡」的底妝感，LANEIGE的NEO型塑霧感氣墊EX絕對是關鍵！加入藍色玻尿酸的高延展超微米粉體，有著81.55%高保養精華成份，能瞬間撫平毛孔與細紋，一拍就出現無瑕奶霧光；再搭配能讓粉體分佈更均勻的智慧氣袋...styletc ・ 9 小時前
不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。更令人矚目的是，快閃店marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
不靠餓肚子也有好身材！韓國女生都在練習「腰瘦呼吸法」＋「半份食物哲學」
「腰瘦呼吸法」隨時隨地都在偷偷塑形這聽起來有點玄但卻是許多韓國女生，特別是練習芭蕾和皮拉提斯的人，奉行的基本功。韓國部落客J_yunn分享，這種「腰瘦呼吸法」類似腹式呼吸，重點在於感受肋骨的開合：吸氣（鼻子）：感覺兩側肋骨向外、向上擴張，將空氣深深吸入胸腔。吐...styletc ・ 9 小時前
Gary老婆是真的很會穿：10套私服解析，皮外套、紗裙、球鞋都能穿出生活中的高級感
在9年前與Gary低調成婚的妻子Kim See Un近年以時髦的穿搭風格成為韓國女生關注的穿搭博主之一，無論是帥氣運動感的街頭造型，或是混搭風格的疊穿組合，Kim See Un都能完美消化，本篇編輯整理10套他的私服造型，也許會成為你秋冬的marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前