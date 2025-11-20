氣溫跳水！彰化48小時內93人掛急診 5人心跳驟停

受到東北季風影響，全台氣溫驟降，彰化縣在短短48小時內出現急診人數激增的情況。根據彰化縣消防局統計，從前（18）日凌晨0點到今（20）日早上8點，全縣共有93件疑似急性心肌梗塞或身體不適的救護案件，其中5名患者到院前已無呼吸心跳。

從前（18）日凌晨0點到今（20）日早上8點，彰化縣共有93件疑似急性心肌梗塞或身體不適的救護案件。（示意圖/中天新聞）

這5名心跳驟停的患者中，年紀最大的是彰化市一名84歲婦人，年紀最輕的則是芳苑鄉一名71歲婦人。大量的救護案件讓救護人員疲於奔命，凸顯低溫對民眾健康的嚴重威脅。據了解，此波冷空氣威力驚人，全台各地都出現明顯降溫，氣溫普遍在12到16度。

根據《自由時報》報導，醫師提醒，氣溫變化巨大時容易好發心血管疾病，尤其是清晨與夜間氣溫最低的時段。雖然無法確認這93人送急診的病因是否完全與氣溫驟降有關，但民眾仍應提高警覺。建議民眾注意家中長輩的保暖工作，一旦發現身體不適應立即就醫，切勿拖延。為了預防低溫造成的健康風險，醫師建議民眾在床邊放置一件衣服，起床時可立即穿上保暖，或飲用溫水暖身。外出時應戴好帽子、圍巾或口罩，機車騎士更要做好完整的保暖措施。此外，民眾進行戶外運動或晨泳前，務必做足夠的伸展操，以免發生抽筋或引發其他身體不適。

