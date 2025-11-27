氣溫轉涼防治登革熱不鬆懈 南市針對移工宿舍堵境外移入疫情傳播

徐健麟（右）今主持台南市登革熱防治跨局處會議，防堵登革熱疫情不鬆懈。（台南市政府提供）

台南市本土登革熱疫情已於25日解除，今（27日）副秘書長徐健麟主持登革熱防治跨局處會議，除對本次本土登革熱疫情防疫作為進行通盤檢討外，更針對日益嚴峻的境外移入登革熱疫情威脅研擬精進策略，規劃針對市內移工宿舍，加強盤點並落實分級巡查管理，透過聯合稽查輔導外籍移工宿舍環境改善，強化移工健康衛生管理，降低社區登革熱疫情傳播風險。

徐健麟表示，市長黃偉哲對登革熱防疫非常重視，儘管天氣轉涼，但登革熱防疫全年無休，責成市府各局處及區公所務必盤點轄管場域，落實各項防疫措施，杜絕病媒蚊孳生，守護市民健康安全。

廣告 廣告

該會中疾管署南區管制中心副主任陳紫君除對市府團隊防堵本土登革熱疫情表示高度肯定外，也提醒後續針對地下室積水的外籍移工宿舍應持續列管。

徐健麟表示，每月皆親自帶領市府防疫團隊深入社區進行環境巡查，發現潛在問題並指導相關權責單位立即處理，讓病媒蚊無所遁形。他強調，登革熱防疫沒有捷徑，只有落實孳清再孳清，從根本清除孳生源、杜絕病媒蚊孳生，才能徹底降低登革熱傳播風險。

台南市副秘書長徐健麟親自帶領市府防疫團隊深入社區進行環境巡查。（台南市政府提供）

根據台南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第47週平均陽性13.87%，仁德區蚊媒指數偏高，統計114年第1-47週誘卵桶卵粒數達88萬2,683粒，目前雖受東北季風影響轉涼，但白天均溫仍適宜病媒蚊生存，提醒民眾仍須提高警覺加強自身防蚊措施，尤其當寒流來臨時病媒蚊可能也會躲藏至家戶內避寒，反而提高叮咬風險，建議民眾在家時可穿淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，或使用防蚊掛片、捕蚊燈、電蚊拍等各式工具，多管齊下消滅病媒蚊，保障自己與家人的健康。

登革熱防治中心提醒，台南市境外移入病例截至11月26日已累計18例，提醒民眾出國前應先清除家戶內外環境孳生源，將容器妥善收拾避免積水；旅遊時，加強個人自主防蚊措施，返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如有疑似症狀應儘速就醫切勿自行服藥，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，以利醫師正確診斷、治療與通報。

更多鏡週刊報導

雙11後又逢「黑五」購物週 好市多改8點開門掀搶購潮

一句話被認定收賄500萬元 前調查官判刑12年喊冤

第3屆透明晶質獎揭曉 6機關獲獎封標竿典範