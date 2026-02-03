氣溫降至零下20度 俄創紀錄數量飛彈攻擊烏克蘭

北約秘書長呂特表示，北約將和烏克蘭站在一起，支持在和平談判中做出的艱難決定，北約將提供「硬實力」來支持任何最終達成的協議。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯動用了創紀錄數量的彈道飛彈，攻擊烏克蘭能源部門。根據報導，這起攻擊動用了70多枚飛彈和450架無人機，而攻擊發生時，氣溫降到攝氏零下20度。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，根據私營能源公司DTEK說法，飛彈和無人機聯合襲擊了基輔及周邊多個地點的發電廠和基礎設施，造成了今年至今為止「最猛烈的打擊」。攻擊發生時，當地氣溫降到攝氏零下 20 度，首都有 1000 多棟高層建築再次斷暖，並且嚴重損壞了東部城市哈爾科夫的一座發電廠，無法修復。

澤連斯基表示，俄羅斯選擇用恐怖主義和局勢升級來結束這場戰爭，而不是透過外交手段，他呼籲烏克蘭的盟友對莫斯科施加「最大壓力」。BBC報導，這次攻擊發生在美國總統川普與俄羅斯總統普丁達成所謂「能源休戰」，在周末到期之後。

澤倫斯基暗示，俄羅斯只是利用這段時間儲備飛彈，為下次攻擊做準備。同一天，北約秘書長呂特在基輔會見澤連斯基，並且向國民議會發表演說。澤連斯基表示，及時交付防空飛彈系統所需的飛彈，和保障正常生活是我們的首要任務。如果不向俄羅斯施壓，這場戰爭就不會結束。呂特則說，他正在敦促成員國動用庫存，向烏克蘭提供所需的飛彈。他說，「我知道現在急需更多援助。」