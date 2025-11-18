氣溫降 各地早晚感受涼意 午後降雨趨緩

中央氣象署表示，今天(19日)持續受東北季風影響，台灣各地皆明顯感受到涼意。夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約攝氏15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，至於白天北台灣仍只有17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到15至27度，感受較舒適溫暖。

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，中午過後整體水氣逐漸減少，轉為多雲到晴的天氣。

風浪方面，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部8到10級強陣風發生的機率，尤其澎湖可能局部有10級以上強陣風出現；沿海浪高約3至5米，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。 (編輯:柳向華)