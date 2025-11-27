氣溫降「急診忙翻天」又現加護待床 醫：起床、走路最該小心
受東北季風影響，全台清晨溫度驟降至15、16度，多家醫院急診室出現重症病患激增現象。有急診醫師透露，近期加護病房一度出現6位病患等待住院的情況，其中包括多名清晨跌倒骨折及心肺功能停止的病例，呼籲民眾在氣溫下降時應特別注意保暖與安全。
一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」分享昨天工作現況表示，雖然目前病患總數尚未達到爆滿程度，但急重症病人卻明顯增加，造成加護病房一度有6位病患等待床位，使得醫護人力相當吃緊。該醫師指出，當天清晨連續接診兩位因跌倒導致腳踝骨折的患者，正在為他們進行檢查時，又突然接獲通報有兩位OHCA（到院前心肺功能停止）的病患送醫，其中一位僅50歲，另一位也只有56歲，年齡與醫師相仿，讓他感到「腳底發冷」。
該急診醫師特別提醒民眾，面對近期明顯的降溫，清晨起床時應特別注意保暖，多穿衣物預防體溫過低；同時也要小心行走，避免因天冷肌肉僵硬而跌倒受傷。此外，若出現胸悶、呼吸不適等症狀，應立即就醫檢查，以免延誤治療時機。
中央氣象署預報指出，今天東北季風及水氣增加，全台各地雲量偏多且有降雨機率。11月29日清晨氣溫將下探至14度後稍微回升，但12月1日東北季風將再度增強，使下週整週氣溫偏低。迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都將出現降雨現象，民眾應做好保暖及防雨準備。
