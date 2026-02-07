氣溫降1度 死亡率增1.6%

低溫會導致血管收縮，民眾應注意保暖。圖／聯合報資料照片

入冬後第二波寒流昨天開始南下，中央氣象署針對十二縣市發布低溫特報，氣溫將一路下探十度左右，苗栗今天體感溫度甚至只有三度。研究顯示，氣溫每下降一度，心血管疾病發生機率就會增加百分之一點二、死亡率上升一點六，其中心因性休克最為致命，一旦出現胸悶喘不過氣、冒冷汗、全身無力等症狀應立即就醫。

國防醫學大學醫學系外科教授蔡建松表示，冬季是心血管疾病發生的高風險時期，根據過往的研究指出，當氣溫每下降一度，心血管疾病發生率及死亡率就會大幅增加。因低溫會導致血管收縮，血液濃稠度增加，血管容易破裂或出現斑塊阻塞，造成心肌梗塞、腦中風，甚至是心因性休克，心因性休克引發猝死的機率高達五到七成。

蔡建松表示，心血管疾病發生之前，通常會出現胸痛、胸悶、心絞痛、呼吸困難、冒冷汗、頭暈、惡心嘔吐、全身無力、下肢水腫等疑似已心衰竭症狀，就要懷疑是心因性休克，一定要盡速送醫。長者、三高疾病患者別讓身體處於溫差過大的環境，會增加血管負擔。

